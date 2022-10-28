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واشنطن: تعرّض زوج زعيمة الديموقراطيين في الكونغرس الأميركي نانسي بيلوسي "لهجوم عنيف" في منزل الزوجين الجمعة ونقل إلى المستشفى، كما أعلن الناطق باسمها.

وقال درو هاميل في بيان "في وقت مبكر من صباح اليوم، اقتحم مهاجم منزل بيلوسي في سان فرانسيسكو واعتدى بعنف على السيد بيلوسي" مضيفا أن نانسي بيلوسي لم تكن موجودة في ذلك الوقت.

وأضاف الناطق أن بول بيلوسي (82 عاما) نقل إلى المستشفى حيث يتلقى "رعاية ممتازة".

وقبض على المشتبه به وما زالت دوافعه قيد التحقيق.

قبل أقل من أسبوعين من انتخابات نصف الولاية، حذّر العديد من النواب الأميركيين من تجدد أعمال العنف التي تستهدفهم.

ووفقا لشرطة الكابيتول، وهي الجهة المسؤولة عن حماية أعضاء الكونغرس، ازدادت التهديدات الموجهة ضدهم منذ العام 2017، من 3939 إلى 9625 في العام 2021.