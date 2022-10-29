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طهران: بدأ القضاء الإيراني السبت محاكمة خمسة موقوفين في طهران يواجهون تهما قد تصل عقوبتها الى الإعدام، على خلفية احتجاجات تشهدها البلاد منذ أسابيع في أعقاب وفاة مهسا أميني، وفق ما أعلنت السلطة القضائية.

واندلعت في إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر، احتجاجات على خلفية وفاة أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية. وقضى العشرات على هامش الاحتجاجات غالبيتهم من المحتجين، لكن أيضاً عناصر من قوات الأمن، وتم توقيف مئات آخرين في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات الإيرانية وما يرى فيه المسؤولون "أعمال شغب".

وأفاد موقع ميزان أونلاين التابع للقضاء في الجمهورية الإسلامية، أن "جلسة الاستماع الأولى لعدد من المتهمين في أعمال الشغب الأخيرة بدأت صباحاً في المحكمة الثورية في طهران برئاسة القاضي أبو القاسم صلوتي".

ومن المتهمين محمد قبادلو الذي يُحاكَم بتهمة "الإفساد في الأرض" بسبب "مهاجمته أفراد الشرطة بسيارة، ما أدى لوفاة عنصر وإصابة خمسة آخرين".

ووجهت لسعيد شيرازي تهمة مماثلة لـ"تحريضه الشعب على ارتكاب جرائم".

الى ذلك، يواجه كل من سامان صيدي ومحمد بروغني ومحسن رضا زاده تهمة "الحرابة" وهي أيضا قد تصل عقوبتها الى الإعدام في الجمهورية الإسلامية.

وكانت السلطة القضائية أعلنت توجيه الاتهام لأكثر من ألف شخص في عموم البلاد في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات.