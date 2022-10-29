قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



القدس: أصيب أربعة إسرائيليين وفلسطيني بجروح السبت بإطلاق نار في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت أجهزة الاسعاف والجيش الإسرائيلي.

وذكر مسعفو خدمة الطوارئ الاسرائيلية "نجمة داود الحمراء" أن أحد المصابين الإسرائيليين "في حال خطيرة" فيما أصيب فلسطيني بجروح طفيفة. وقال الجيش إن المهاجم قتل بيد حارس أمني.