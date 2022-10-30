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واغادوغو: قتل 13 جنديا في كمين نصبه جهاديون مفترضون في شرق بوركينا فاسو على ما أفادت مصادر أمنية وكالة فرانس برس.

وقال مصدر أمني "استهدفت وحدة من قوات الدفاع والأمن بكمين بين فادا نغورما وناتابواني" في الإقليم الشرقي، مضيفاً أن "13 جندياً قتلوا وجرح أربعة آخرون". وأكد هذه المعلومات مصدر آخر في أجهزة الأمن في البلاد.