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ريو دي جانيرو: هنّأ زعماء العالم لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأحد على فوزه في الانتخابات الرئاسيّة البرازيليّة ضدّ منافسه اليميني المتطرّف جايير بولسونارو بعد حملة شديدة الاستقطاب.

في ما يلي أبرز المواقف الدوليّة:

هنّأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد الزعيم اليساري لولا، معتبرًا أنّ انتخابه رئيسًا للبرازيل "يفتح صفحة جديدة في تاريخ" هذا البلد.

وكتب ماكرون على تويتر بعد دقائق من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسيّة البرازيليّة "معًا سنوحّد جهودنا لمواجهة التحدّيات الكثيرة المشتركة وتجديد أواصر الصداقة بين بلدينا".

هنّأ الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد الزعيم اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على فوزه في الانتخابات البرازيليّة "الحرّة والنزيهة والموثوقة".

وقال بايدن في بيان "أوجّه تهانيّ إلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على انتخابه رئيسًا للبرازيل بعد انتخابات حرّة ونزيهة وموثوقة"، مضيفًا أنّه "يتطلّع إلى العمل" معه "لمواصلة التعاون بين بلدينا".

كتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على تويتر "البرازيليّون قرّروا"، مضيفًا "أتطلّع إلى العمل مع لولا لتعزيز الشراكة بين بلدينا و(...) للدفع قدمًا بأولويّاتنا المشتركة مثل حماية البيئة".

كتب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على تويتر "لولا فاز يا شعب البرازيل المبارك. ستكون هناك مساواة وإنسانيّة".

كتب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي على تويتر "تهانيّ الحارّة للولا على فوزه الرائع في الانتخابات البرازيليّة. أتطلّع إلى العمل معكم من أجل حماية البيئة".

كتب الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل على تويتر "نحن نُقَبّلُكَ أخي الرئيس لولا".

كتب الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش على تويتر "لولا. فَرَح".

كتب رئيس الإكوادور غييرمو لاسو على تويتر "أهنّئ لولا على انتخابه رئيسًا لجمهوريّة البرازيل الفدراليّة. سنواصل تعزيز الصداقة والتعاون بين بلدينا، من أجل أيّام أفضل لمواطنينا. منطقتنا تُواصل الاندماج في التعدّدية".

قال رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز إنّ فوز لولا "يفتح حقبة جديدة في تاريخ أميركا اللاتينيّة. زمن الأمل والمستقبل يبدأ اليوم". أضاف في تغريدة "بعد كثير من المظالم التي عشتها، انتخَبَك شعب البرازيل وانتصرت الديموقراطيّة".

كتب غوستافو بيترو الذي أصبح أوّل رئيس يساري لكولومبيا بعد انتخابه هذا الصيف، على تويتر: "يحيا لولا". ونشر لاحقًا خريطة توضح أنّ غالبيّة دول أميركا اللاتينيّة تقودها حاليًا حكومات يساريّة.

كتب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في تغريدة "عاشت الشعوب المصمّمة على أن تكون حرّة وذات سيادة ومستقلّة! اليوم، انتصرت الديموقراطيّة في البرازيل".