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كييف (أوكرانيا): أكدت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت "أكثر من 50 صاروخ كروز" في هجوم مكثّف جديد على منشآت الطاقة في أوكرانيا صباح الاثنين.

وقال سلاح الجو الأوكراني على تلغرام "أُطلق أكثر من 50 صاروخ كروز من نوع أكس-101/أكس-555 بواسطة طائرات" من طراز تو-95 وتو-160 من شمال بحر قزوين ومنطقة روستوف الروسية.