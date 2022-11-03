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بيروت: ليس تصنيع الكبتاغون الخطوة الأصعب بل ضمان وصوله إلى وجهته، لذلك هناك الكثير من الإبداع في تهريبه، إن عبر إخفائه بين البضائع أو إرساله عبر مسيّرات أو حتى طائرات شراعية.

خلال الأعوام الماضية، صادرت القوى الأمنية في دول عدة كميات هائلة من حبوب الكبتاغون، وكانت الحبوب في كلّ مرة مخبّأة بطريقة أغرب من تلك التي سبقتها.

أخفى المهربون حبوب الكبتاغون في معجون الطماطم، وفي ثمار الرمان، حتى أنهم وضعوها الواحدة تلو الأخرى في حبوب الزيتون. وعثر عليها في مرات عدة مخبّأة ضمن مواد بناء، أو ألواح حديدية أو خشبية، وحتى في أشجار زيتون ولوحات خشبية مزينة.

ومن بين الإبداعات العديدة للمهربين، وضع الكبتاغون في فواكه مزيفة مصنوعة من البلاستيك، مثل البرتقال والليمون، وإخفاؤها في صناديق مليئة بالفواكه الطازجة.

تصدم تلك الطرق الغريبة القوى الأمنية، كما أنها تحول في غالبية الأحيان دون كشف أجهزة السكانر أو الكلاب البوليسية عن حبوب الكبتاغون.

لذلك، تعتمد الأجهزة الأمنية في غالبية الأحيان على مخبرين للكشف عن شحنات ومصادرتها.

في ما يأتي بعض شحنات الكبتاغون التي تمت مصادرتها:

في نيسان/أبريل 2021، ضبطت الجمارك السعودية 5,3 ملايين حبة كبتاغون مخبأة بمهارة ضمن شحنة من الرمان قادمة من لبنان. تُركت العديد من ثمار الرمان على حالها، إلا أن أخرى فتحت ووضعت بداخلها حبوب الكبتاغون.

دفعت تلك العملية بالسعودية إلى إعلان تعليق استيراد الفواكه والخضار من لبنان.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، عثرت السلطات الكويتية على 17 كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون مخبأة في بطون أغنام.

ويعد ربط الأسلحة والمخدرات بالماشية أثناء عبورها المناطق الحدودية للرعي، خدعة تهريب قديمة. ولم تكتف كارتيلات المخدرات في أميركا اللاتينية بربط البضائع، بل وضعت أكياس الكوكايين والهيرويين داخل أحشاء الكلاب وحيوانات أخرى.

في كانون الأول/ديسمبر 2021، ضبطت الجمارك اللبنانية تسعة ملايين حبة من مخدر الكبتاغون مخبأة في شحنة ليمون في مرفأ بيروت كان من المفترض إرسالها إلى إحدى دول الخليج.

ووضعت أكياس بلاستيكية مليئة بحبوب الكبتاغون في حبات ليمون بلاستيكية خُبّئت وسط ثمار الفاكهة الطازجة.

بعد أسبوع واحد فقط، وصلت إلى دبي شحنة من 1,1 مليون حبة كبتاغون مخبأة بالطريقة ذاتها، وضبطتها الجمارك الإماراتية.

في نيسان/أبريل 2015، اعتقلت قوات مكافحة الإرهاب الأردنية مهرّبا خبّأ 37 ألف حبة كبتاغون داخل حبوب الزيتون.

وضبط فرع المخدرات في دمشق في كانون الأول/ديسمبر 2021، 160 ألف حبة من الكبتاغون محشوة ضمن حبات زيتون، وتمّ توقيف صاحب الشحنة.

في تموز/يوليو 2021، عثرت السلطات السعودية على أكثر من مليوني حبة كبتاغون في أوعية زجاجية لمعجون الطماطم.

ومن شأن عمليات شبيهة أن تصعب عمل الكلاب البوليسية.

في آذار/مارس 2021، اعتقلت الشرطة النمساوية عصابة يُشتبه بتورطها في تهريب الكبتاغون إلى السعودية وداهمت مطعماً وجدت فيه الحبوب مخبأة داخل أفران لصناعة البيتزا.

وخلال السنوات الماضية، استخدمت دول أوروبية عدة كنقاط ترانزيت لإعادة تغليف حبوب الكبتاغون وشحنها إلى وجهتها.

في أيار/مايو العام 2015، أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في دبي تفكيك عصابة تهريب مخدرات والعثور على 331 ألف حبة كبتاغون مخبأة في أفران لصناعة البيتزا.

في آذار/مارس 2021، عثرت الجمارك الماليزية على 94 مليون حبة كبتاغون مخبأة في إطارات عربات في ميناء كلانغ، في ما يعتبر حتى الآن أكبر عملية ضبط لحبوب الكبتاغون.

ولم تكن ماليزيا الوجهة الأخيرة لتلك الحبوب. بعد ثلاثة أسابيع فقط، عثر على أكثر من ثلاثة ملايين حبة أخرى مخبأة في قواعد ألمينيوم للأبواب.

في شباط/فبراير 2022، أعلن الجيش الأردني أن مهربي المخدرات باتوا يستعينون بطائرات مسيّرة.

في حزيران/يونيو 2022، أسقطت القوات الأمنية العراقية طائرة شراعية محملة بمليون حبة كبتاغون في البصرة في جنوب البلاد، قرب الحدود مع الكويت. وتمكن قائد الطائرة من الفرار.