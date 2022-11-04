قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



بكين: أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس الجمعة خلال زيارة الى بكين أنه طلب من الرئيس الصيني شي جينبينغ استخدام "نفوذه" لدفع روسيا لوقف "حربها العدوانية" ضد أوكرانيا.

وقال شولتس "لقد قلت للرئيس (الصيني) إنه من المهم أن تستخدم الصين نفوذها على روسيا" مشيراً الى أن "الأمر يتعلق بضرورة احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي نلتزم بها جميعاً، وهبمبادىء مثل السيادة ووحدة الأراضي والتي تعتبر مهمة أيضاً بالنسبة للصين".

وفي سياق آخر، دعا المستشار الألماني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتمديد اتفاق يسمح بمرور شحنات الحبوب بشكل آمن من أوكرانيا لتجنّب أزمة جوع.

وقال للصحافيين "أحض الرئيس الروسي على عدم رفض تمديد اتفاق الحبوب الذي تنقضي مهلته خلال أيام.. يجب عدم استخدام الجوع سلاحاً".

كذلك أعلن شولتس أن ألمانيا والصين اتفقتا على رفض أي استخدام للسلاح النووي في إطار الحرب الروسية على أوكرانيا، في وقت لوّحت روسيا مرات عدة بهذا التهديد.

وقال للصحافة إن خلال اللقاءات مع القادة الصينيين "كان من المهمّ جدًا بالنسبة إليّ الإشارة والقول بوضوح إن تصعيدًا" في الحرب "على شكل استخدام سلاح نووي تكتيكي، مرفوضٌ"، مضيفًا "أنا سعيد جدًا لأن في هذا الموضوع على الأقلّ تم التوصل إلى اتفاق".