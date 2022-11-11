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انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حاكم ولاية فلوريدا، رون دي سانتيس، ووصفه بأنه سياسي "عادي".

وبرز نجم دي سانتيس، 44 عاما، بعد إعادة انتخابه في الانتخابات النصفية يوم الثلاثاء، وهو ما جعله منافسا واضحا لترامب الذي يتوقع أن يسعى لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة.

وفي وقت سابق، حذر ترامب حاكم فلوريدا من الترشح لسباق الرئاسة في عام 2024.

وانتقد ترامب دي سانتيس في بيان مطول، ووصفه بأنه سياسي خفيف الوزن جاء إليه "في حالة يائسة" عند ترشحه لمنصب حاكم الولاية لأول مرة في عام 2017.

وقال ترامب: "كان لدى رون شعبية متدنية، واستطلاعات رأي سيئة، ولا يملك المال، لكنه قال لي إن دعمته، فيمكنه تحقيق الفوز. لقد أصلحت أيضا حملته التي انهارت تماما".

وأضاف في انتقاده أن دي سانتيس "يخادع" برفضه استبعاد الترشح للرئاسة في عام 2024، وحذره من تكبد هزيمة إن فعل ذلك.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعلن ترامب عزمه الترشح لخوض السباق الرئاسي مرة أخرى.

وعلى الرغم من ذلك فإن الانتخابات النصفية التي فشل فيها الجمهوريون في حشد الأغلبية الساحقة في مجلس النواب على نقيض ما توقعوا، ولا يزالون غير قادرين على تحديد ما إذا كانوا سيحققون الأغلبية في مجلس الشيوخ، جعلت الكثيرين في الحزب ينحون باللائمة على ترامب في ذلك.

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وكان الناخبون قد رفضوا إلى حد كبير دعم المرشحين الذين أيدوا مزاعم ترامب غير المدعومة بأدلة بتزوير نتائج انتخابات الرئاسة في عام 2020، كما وجد كثير من المرشحين البارزين الذين دعمهم ترامب مشقة للاحتفاظ بمناصبهم أو تكبدوا خسارة كبيرة.

حتى حلفاء الرئيس السابق المقربين دعوه إلى إعادة النظر بشأن حديثه عن إعلان مهم في 15 نوفمبر / تشرين الثاني.

وقال ديفيد أوربان، مستشار ترامب السابق، لصحيفة نيويورك تايمز: "تبع الجمهوريون دونالد ترامب على منحدر".

وقالت كايلي ماكناني، السكرتيرة الصحفية السابقة لترامب، لشبكة فوكس نيوز: "أعتقد أنه (ترامب) يحتاج إلى أن يوقف مؤقتا (إعلان حملته)".

وعلى النقيض من ذلك، عزز فوز دي سانتيس بفارق 20 نقطة على منافسه الديموقراطي، تشارلي كريست، مكانته كمرشح محتمل للرئاسة.

وكان فوزه في مقاطعة ميامي-ديد، على وجه الخصوص، والتي تعد واحدة من أكبر دوائر فلوريدا الانتخابية وجرت العادة على فوز الديمقراطيين بها، أكبر فوز للجمهوريين منذ أربعة عقود.

وفي عام 2016، فازت المرشحة الرئاسية الديمقراطية هيلاري كلينتون بها بفارق 29 نقطة مئوية. ويوم الثلاثاء فاز دي سانتيس بنسبة 55 في المائة من الأصوات هناك.

ووفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة "إيسبوس" في أكتوبر/تشرين الأول، قال 72 في المائة من الجمهوريين إن دي سانتيس يجب أن يكون له قدر كبير من التأثير على مستقبل الحزب، مقارنة بـ64 في المائة قالوا الشيء نفسه عن ترامب، البالغ من العمر 76 عاما.

ولم يرد حاكم فلوريدا حتى الآن على سخرية ترامب منه يوم الخميس.