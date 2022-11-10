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إيلاف من بيروت: لا تزال العديد من تفاصيل الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي بلا تفسير. الواضح أن الحزب الجمهوري لم يوجه ضربة منتصف الولاية لإدارة بايدن كما توقع بعض المحللين والنقاد. تبدو المكاسب الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ هامشية في أحسن الأحوال، حيث كان أداء المرشحين المدعومين من الرئيس السابق دونالد ترمب ضعيفًا جدًا.

لا يزال الكثير غير مؤكد بشأن نتيجة انتخابات التجديد النصفي لعام 2022. قد يحصل الحزب الجمهوري على ميزة ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب.

في العديد من موجات الانتخاب أصوات كثيرة غير محسوبة حتى الآن، وبعض الرابحين في كل من مجلسي الشيوخ والنواب قد يواجهون إعادة فرز الأصوات. كما يبدو من المرجح أن سباق مجلس الشيوخ الجورجي بين هيرشل ووكر ورافائيل وارنوك سيخوض جولة الإعادة في ديسمبر والتي يمكن أن تملي السيطرة على الولاية.

لا موجة حمراء

قياسًا إلى توقعات فوز الحزب الجمهوري الكبير الذي تطور في الأسبوع الماضي، فضلاً عن التوقعات العامة بشأن أداء حزب المعارضة في انتخابات التجديد النصفي، فإن النتائج تبدو شبه كارثية. على الرغم من خوضه ضد رئيس حالي غير شعبي نسبيًا خلال التضخم المرتفع، وارتفاع الجريمة، والاضطراب الدولي، فشل الحزب الجمهوري في تحقيق مكاسب كبيرة.

لم توجه الانتخابات ضربة موجعة للسياسة الخارجية لإدارة بايدن. لا يبدو أن الحرب الروسية في أوكرانيا كان لها تأثير في أي مكان، لكن على الهامش. يميل الجمهوريون من التيار الرئيسي إلى الأداء بشكل أفضل من المرشحين الذين تبنوا آراء الرئيس السابق ترامب بشأن السياسة الخارجية، ما يشير إلى أنه حتى الحزب الجمهوري سيكون مرنًا بشأن المساعدات لأوكرانيا.

الاستثناء هو جي دي فانس الذي تمكن من شغل مقعد في مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري في ولاية أوهايو، والذي كان، خلال الحملة الانتخابية، أحد أقوى منتقدي مشاركة إدارة بايدن مع أوكرانيا. مع ذلك، كان أداء فانس أقل كثيرًا من التوقعات في حال تحولت إلى اللون الأحمر بشكل متزايد. المرشحون الآخرون الذين تم اختيارهم بعناية أو دعمهم بشدة من قبل ترامب، بما في ذلك محمد أوز في ولاية بنسلفانيا، هزموا في منافسات يمكن الفوز بها.

فلوريدا: الموجة الحمراء الحقيقية

إحدى المناطق التي كان أداء الحزب الجمهوري قوياً كانت ولاية فلوريدا. كان أداء الحاكم رون ديسانتيس والسناتور ماركو روبيو وآخرين جيدًا قبل معيار ترمب لعام 2020، ما يشير إلى أن الولاية تتجه بشدة في الاتجاه الأحمر.

هذا أمر يلائم الحزب الجمهوري، لكن يمكن أن تكون له آثار غير متوقعة على السياسة الخارجية. كانت السياسة الديمقراطية تجاه أميركا اللاتينية مُعيقة عقودًا من الزمن بسبب الحاجة إلى جذب الناخبين في كوبا، ومؤخراً، في فنزويلا. إذا كانت فلوريدا بعيدة عن متناول الديموقراطيين، فقد تكتسب إدارة بايدن مساحة أكبر للتفاوض على طريقة للخروج من مواجهات واشنطن طويلة الأمد مع هافانا وكراكاس. هذا الأخير مهم بشكل خاص في ضوء الأزمة التي تجتاح أسواق الطاقة في العالم، والمصافحة بين الرئيس نيكولاس مادورو ووزير الخارجية السابق جون كيري في مؤتمر المناخ في مصر.

يمكن أن يكون لتقليل نفوذ فلوريدا تأثير أيضًا على سياسة الشرق الأوسط، حيث إن فلوريدا هي موطن لتركز الناخبين اليهود والإنجيليين الأكبر سنًا والمحافظين الذين يميلون إلى دعم إسرائيل بقوة.

ماذا يحدث الآن؟

كان ممكنًا أن تسير الانتخابات بشكل أفضل بالنسبة للديمقراطيين، لكن كان ممكنًا أن تسير بشكل أفضل بالنسبة للجمهوريين. لا شك في أن أداء الحزب الجمهوري كان ضعيفًا بالنسبة لما كنا نتوقعه من حزب المعارضة خلال انتخابات التجديد النصفي، لا سيما في سياق معدلات الموافقة المنخفضة للرئيس بايدن.

بالنظر إلى أن الصوت الجماعي للمثقفين، الموجة الحمراء الوشيكة ستجبر الديمقراطيين على الدخول في دوامة استبطانية، ربما يجدر بنا التساؤل عما فعله الجمهوريون لكسب مثل هذا العرض الكارثي.

قد تكون الإجابة الأولى والأكبر هي "دونالد ترمب"، على الرغم من أن ما إذا كان مرشحًا مثل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس يمكنه الاستفادة من أي تصورات للضعف يظل غير واضح. لا يبدو أن الرسائل الجمهورية حول التضخم أو الجريمة أو الهجرة سمحت للحزب الجمهوري باكتساب الكثير من الزخم.

لا يمكن المبالغة في تأكيد أهمية القرار النهائي للسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، بغض النظر عمن فاز في مباراة التوقعات. العالم الذي يسيطر فيه الحزب الجمهوري على أحد المجلسين أو كليهما يختلف كثيرًا عن العالم الذي يستمر فيه الديمقراطيون في الاحتفاظ بثلاثية مجلس النواب ومجلس الشيوخ والرئاسة.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "1945" الأميركي