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إيلاف من لندن: تواجه الحكومة البريطانية برئاسة ريشي سوناك، مأزقا جديدا بعد المأزق الذي أدى إلى استقالة وزير مجلس الوزراء السير غافين ويليامسون بسبب "التنمر - البلطجة".

وتشير التقارير إلى تورط نائب رئيس الوزراء وزير العدل دومينيك راب بـ(التنمر) هو الآخر على الموظفين، وكان سوناك أعاد تعيين السيد راب الشهر الماضي، بعد أن شغل المناصب بين سبتمبر 2021 وسبتمبر 2022 في عهد بوريس جونسون، بعد أن أقالته ليز تراس لفترة ولايتها القصيرة في المنصب.

ودعت أحزاب المعارضة إلى إجراء تحقيق في سلوك الوزير دومينيك راب بشأن مزاعم بأنه أساء معاملة موظفين خلال فترة سابقة كوزير للعدل.

ثقافة الخوف



وقالت صحيفة (الغارديان)، اليوم السبت، إنها تحدثت إلى عدة مصادر زعمت أن السيد راب قد خلق "ثقافة الخوف" في وزارة العدل، والتي زعمت أن سلوكه مع موظفي الخدمة المدنية كان "مهينًا" و "فظًا وعدوانيًا للغاية".



وزعمت الصحيفة أن العديد من المصادر أخبرتها أن حوالي 15 موظفًا من مكتب السيد راب الخاص تم نقلهم إلى غرفة حيث أقر مسؤولو وزارة العدل بأنهم قد يكونون قلقين بشأن عودته ومنحهم خيار نقل الأدوار.



وأضافت أنه قيل إن أنطونيا روميو، وهي أكبر موظف مدني في وزارة العدل، تحدثت إلى السيد راب عند عودته إلى الوزارة لتحذيره من أنه يجب أن يعامل الموظفين بمهنية واحترام.

كما تم التعبير عن مخاوف لـ(بي بي سي) بشأن سلوك السيد راب في الاجتماعات. ومع ذلك ، لم يتم تقديم أي شكوى رسمية ضد الوزير بمجلس الوزراء.

حزب العمال



ووصف حزب العمال المزاعم بأنها "مقلقة للغاية" ودعا إلى التحقيق فيها "بشكل عاجل ومستقل".

وقالت نائبة زعيم الحزب أنجيلا راينر إن رئيس الوزراء ريشي سوناك يجب أن "يصبح صريحًا" بشأن ما إذا كان على علم بالادعاءات عندما أعاد تعيين السيد راب في وزارة العدل ، وقالت إنها تثير تساؤلات حول حكم رئيس الوزراء.



وقالت السيدة راينر: "لقد ادعى عدم التسامح مطلقًا مع التنمر ، ووعد بحكومة نزاهة وتعهد بتعيين مستشار للأخلاقيات على وجه السرعة ، لكنه لم يفِ بكل وعد.

وقالت نائبة زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي ديزي كوبر إن حكومة حزب المحافظين لم يكن لديها "ذرة من النزاهة". وقالت "هذه التقارير الأخيرة مقلقة للغاية ويجب التحقيق فيها على الفور من قبل مكتب مجلس الوزراء".

لا تسامح



وإلى ذلك، رد متحدث باسم وزارة العدل على تلك التقارير بالقول: "لا يوجد تسامح مطلق مع التنمر في جميع أنحاء الخدمة المدنية. نائب رئيس الوزراء يقود دائرة مهنية ، تدفع إلى الأمام بإصلاحات كبرى ، حيث يتم تقييم موظفي الخدمة المدنية ومستوى الطموح مرتفع".

كما قال مصدر في الوزار لشبكة (سكاي نيوز) إنهم سينفون أي إشارة إلى التنمر، قائلاً إن السيد راب "يفخر بنفسه بمهنيته ولديه علاقة عمل جيدة مع المسؤولين الذين يقدّرهم بدرجة عالية جدًا".

وأضافوا بأنه كان وزيراً في العديد من الإدارات الحكومية لسنوات عديدة ولم يواجه شكوى رسمية.

ويشار في الختام، إلى أن هذه المزاعم ضد وزير العدل دومنيك راب، تأتي بعد أيام من استقالة الوزير السابق في الحكومة، السير غافين ويليامسون ، من الحكومة بعد أن واجه عدة اتهامات بالتنمر، وأيضًا مع استمرار التساؤلات حول إعادة تعيين وزيرة الداخلية سويلا برافرمان ، التي أعيدت إلى المنصة الأمامية الحكومية بعد ستة أيام من ارتكابها خرقًا أمنيًا يكسر القانون الوزاري.

