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إيلاف من لندن: رحب رئيس الوزراء البريطاني بالاتفاق مع فرنسا للسيطرة على الهجرة غير الشرعية عبر القنال الإنكليزي إلى المملكة المتحدة.

ووقعت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، اليوم الإثنين، اتفاقا مع نظيرها الفرنسي جيرالد دارمانان، للسيطرة على الهجرة غير الشرعية، وتكثيف جهودهما المشتركة لمنع المهاجرين السريين من العبور الخطر للقنال الإنكليزي (المانش).

أولوية



وقال صرح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للصحفيين على متن رحلة جوية إلى بالي في طريقه إلى قمة مجموعة العشرين بأن السيطرة على الهجرة غير الشرعية في بريطانيا أمر "قضى وقتًا في العمل عليه أكثر من أي شيء آخر".

وقال سوناك إن السيطرة على الهجرة غير الشرعية هي "الأولوية المطلقة" لحكومته بينما يستهل قمته لمجموعة العشرين بإعلان مشترك جديد مع فرنسا لمحاولة معالجة الأرقام القياسية لعبور القوارب الصغيرة.



وبموجب الاتفاق ، من المقرر أن ترتفع مدفوعات المملكة المتحدة السنوية لفرنسا لمساعدة شرطة الحدود إلى 72 مليون يورو (63 مليون جنيه إسترليني) في 2022/23 ، من 62.7 مليون يورو (54.8 مليون جنيه إسترليني) لعام 2021/22.

وتعتبر الصفقة إيجابية للغاية بالنسبة لرئيس الوزراء الذي يتعرض لضغوط كبيرة بسبب معابر القوارب الصغيرة ، حيث سجل عدد الأشخاص الذين يقومون بالرحلة عبر القناة رقمًا قياسيًا بلغ أكثر من 40 ألفًا هذا العام.



كما أن الخطة التي تم التبجح بها لإرسال بعض المهاجرين إلى رواندا لم يتم تنفيذها بعد ، في حين أن وزارة الداخلية تتعرض لانتقادات شديدة لأنها سمحت بالاكتظاظ في مركز معالجة مانستون في مقاطعة كنت، حيث تم احتجاز 4000 مهاجر في منشأة مصممة لاستيعاب 1500 شخص.

يذكر انه فقط 4٪ من الأشخاص الذين وصلوا على متن قوارب صغيرة العام الماضي اتخذوا قرارًا بشأن طلباتهم للحصول على اللجوء.

كلام برافرمان

وإلى ذلك، قالت سويلا برافرمان ، وزيرة الداخلية البريطانية، التي وقعت الاتفاق في فرنسا صباح الاثنين: "هناك عدة عناصر للاتفاق، وأعتقد أنها تمثل خطوة إيجابية تالية لتعاوننا مع الفرنسيين".

وأضافت: "لن يصلح الأمر بين عشية وضحاها. إنها ليست رصاصة فضية. لكن أعتقد لأول مرة أن لدينا بعض المكاسب الحقيقية لكل من فرنسا والمملكة المتحدة."

وبموجب الاتفاقية الجديدة ، ستكون هناك زيادة بنسبة 40٪ في 200 ضابط يقومون بدوريات على الشواطئ ، ولأول مرة ، سيتم دمج الضباط البريطانيين مع نظرائهم الفرنسيين في محاولة لمنع الناس من العبور.

وستستثمر حكومة المملكة المتحدة أيضًا الأموال في مراكز المهاجرين ومركز عمليات في فرنسا في محاولة لردع المهاجرين.

وأنفقت المملكة المتحدة ما مجموعه 200 مليون يورو (174.8 مليون جنيه إسترليني) كل عام للتعامل مع جميع الأمور المتعلقة بالحدود البريطانية.

وعلى الرغم من أن الصفقة ليست ضخمة ، إلا أنها مهمة وربما تمثل فترة تعاون أكبر بين لندن وباريس. وكان سوناك أثار قضية الهجرة غير الشرعية مع نظيره الفرنسي في أول اجتماع رسمي لهما على هامش قمة المناخ COP27 في مصر الأسبوع الماضي.

وسيُنظر إلى التعاون المبكر في رئاسة الوزراء بين لندن وباريس على أنه انتصار في داونينغ ستريت بعد أن أزعجت ليز تراس، باريس بقولها إن "هيئة المحلفين خرجت" بشأن ما إذا كان الرئيس إيمانويل ماكرون صديقًا كان أم عدوًا.

عناصر الاتفاق



ويشمل الاتفاق الجديد بين لندن وباريس الاتي:

• زيادة بنسبة 40٪ في عدد الضباط الذين يقومون بدوريات في الشواطئ في شمال فرنسا لزيادة الكشف المبكر وتعطيل عمليات عبور القوارب الصغيرة غير القانونية

• الاستثمار في البنية التحتية لأمن الموانئ في فرنسا لمنع الدخول غير القانوني عن طريق الشاحنات. وهذا يشمل تصعيد المراقبة ، والمزيد من الدوائر التلفزيونية المغلقة ، وتكنولوجيا المراقبة الجديدة وفرق الكشف بواسطة الكلاب.

• المزيد من التكنولوجيا لتجهيز الضباط بشكل أفضل لمنع العبور ، بما في ذلك الطائرات بدون طيار وقدرات الرؤية الليلية.

• الاتفاق على تكثيف التعاون مع الشركاء الأوروبيين ، مع خطط لعقد اجتماع لمجموعة "كاليه" الدول المجاورة في أقرب وقت ممكن لدفع التقدم.

• تشكيل فرقة عمل جديدة ، تركز على عكس الارتفاع الأخير في عدد المواطنين الألبان وجماعات الجريمة المنظمة الذين يستغلون طرق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا الغربية والمملكة المتحدة.

• تشكيل فرق تحليل مشتركة بين المملكة المتحدة وفرنسا للبناء على القنوات الحالية لتبادل المعلومات وتكثيف التعاون العملياتي كجزء من مقر القيادة الفرنسية.

• الاستثمار في مراكز الاستقبال والإبعاد في فرنسا للمهاجرين الذين تُمنع رحلاتهم إلى المملكة المتحدة ، لردع محاولات العبور وتزويدهم بخيارات آمنة بدلاً من ذلك.

