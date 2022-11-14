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نوسا دوا (اندونيسيا): سيتصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد قمة مجموعة العشرين في بالي حيث من المتوقع أن يواجه الزعيم الروسي ضغوطاً، على ما أعلن مسؤول الإثنين.

وقال المسؤول إن ماكرون "سيتصل به (بوتين) بعد قمة مجموعة العشرين" لافتاً إلى "عزلة" بوتين على خلفية حرب أوكرانيا.

حافظ الرئيس الفرنسي على خطوط اتصال مع بوتين رغم النزاع في أوكرانيا، و"سيستمر في التحدث" إليه، بحسب المسؤول.

لقاء مع جينبينغ

كما سيؤكد ماكرون لنظيره الصيني شي جينبينغ أن من "مصلحة بكين" "الضغط" على روسيا في ما يتعلق بغزو أوكرانيا.

وسيلتقي ماكرون الرئيس الصيني صباح الثلاثاء على هامش قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية وسيقول له "مصلحتك، مثل مصلحتي، الضغط على روسيا كي تعود إلى طاولة المفاوضات وتحترم القانون الدولي".