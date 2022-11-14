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واشنطن: يجري مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز محادثات مع نظيره الروسي الإثنين في أنقرة لتحذيره من عواقب استخدام أسلحة نووية، والتي لوحت موسكو بنشرها في أوكرانيا.

وسيبلغ بيرنز رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين رسالة بشأن "عواقب استخدام روسيا أسلحة نووية، وخطر التصعيد على الاستقرار الاستراتيجي" وفق ما افاد متحدث باسم مجلس الامن القومي للبيت الأبيض.

وتعذر حتى الآن تأكيد ما إذا كان اللقاء قد عقد.

وأوضح المصدر نفسه أن بيرنز "لا يجري اي نوع من المفاوضات" و"لا يبحث تسوية للحرب في أوكرانيا"، مضيفاً أنه تم إبلاغ الأوكرانيين مسبقاً بالاجتماع.

المواطنون المعتقلون

الى ذلك، سيناقش المسؤول الأميركي مع نظيره وضع المواطنين المعتقلين "ظلماً" في روسيا، وابرزهم بطلة كرة السلة بريتني غرينر التي حكم عليها بالسجن تسعة اعوام بتهمة "الاتجار بالمخدرات" والجندي السابق بول ويلن.

وأعرب الرئيس جو بايدن الأربعاء عن أمله أن يبدي نظيره الروسي فلاديمير بوتين مزيداً من الاستعداد لبحث تبادل للسجناء مع الولايات المتحدة.

واللقاء بين بيرنز وناريشكين هو من الاجتماعات النادرة على هذا المستوى منذ بدء الهجوم الروسي على اوكرانيا اواخر شباط/فبراير.

لكن واشنطن وموسكو أبقتا "قنوات تواصل" بينهما، وخصوصا عبر السفارة الاميركية في العاصمة الروسية، لمناقشة قضايا ثنائية وتبادل رسائل حول التطورات في اوكرانيا.