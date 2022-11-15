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موسكو: أعلنت روسيا الاثنين حظر دخول 100 مواطن كندي أراضيها، بينهم الممثل جيم كاري وعدد من الصحافيين، ردّاً على عقوبات فرضتها كندا في تشرين الأول/أكتوبر على صحافيين وممثلين روس.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان أنّ هذا القرار اتُخذ ردّاً على "فرض نظام رئيس الوزراء جاستن ترودو عقوبات على قادة روسيا وسياسييها ونوابها (...) وصحافييها وشخصياتها الثقافية".

ومن بين الأشخاص الممنوعين من دخول روسيا الممثل والفكاهي جيم كاري (60 عاماً) والصحافيان بول ووركمان من قناة "سي تي في" ومارغرت إيفانز من "سي بي سي"، ورئيسة مركز أمن الاتصالات كارولين كزافييه، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الكندية المتحدرة من أوكرانيا.

وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أنّ موسكو تتهم هؤلاء بـ"التورط المباشر في إيجاد سياسة عدوانية معادية لروسيا".

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، فرضت كندا عقوبات على أكثر من 1400 فرد وكيان موجودين في روسيا أو بيلاروس أو أوكرانيا أو يتحدرون من إحدى هذه الدول.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، فرضت كندا عقوبات على صحافيين ووسائل الإعلام روسية وعلى جهات فاعلة لاعتبارها "متواطئة في عملية التضليل الإعلامي" بشأن الحرب في أوكرانيا.