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باريس: قُتل متظاهران على الأقلّ الثلاثاء برصاص قوات الأمن في محافظة كردستان الإيرانية أثناء تظاهرات احتجاجاً على وفاة الشابة مهسا أميني، وفق ما أعلنت منظمة "هنكاو" الحقوقية ومقرّها أوسلو.

وقالت المنظمة غير الحكومية لوكالة فرانس برس "قُتل شخصان برصاص قوات الأمن الحكومية في سنندج وكامياران"، مضيفةً أنها تحاول تأكيد معلومات حول مقتل آخرين.