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باريس: أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الثلاثاء أن الرئيس إيمانويل ماكرون "تواصل" مع بولندا بعد الأنباء عن سقوط صاروخين روسيين على أراضيها، و"يستعلم عن الوضع".

وقال قصر الإيليزيه لوكالة فرانس برس إن ماكرون "يدرس احتمال مناقشة (المسألة) اعتبارًا من صباح يوم غد (الأربعاء) على مستوى القادة"، "نظرًا إلى وجود جميع شركائنا الأوروبيين الكبار وشركائنا الكبار الحلفاء" في إندونيسيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، حيث يتواجد الرئيس الفرنسي أيضًا.

وأشار الإيليزيه إلى أن اليوم الثاني لقمة مجموعة العشرين سيكون "لحظة هامة" لرص صفوف شركائنا.

وكانت وزيرة الدولة صونيا باكيس قد أبلغت النواب رسالة لرئيسة الوزراء إليزابيت بورن جاء فيها أن "الحكومة تتابع عن كثب الأوضاع الميدانية المتصلة بحلفائنا البولنديين".

وقالت خلال تلاوتها الرسالة "يمكن لبولندا ان تعتمد على تضامن فرنسا وسنطلعكم تباعا على ما سنتلقاه من معلومات".