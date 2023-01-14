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اسطنبول: قال إبراهيم قالن المستشار المقرّب من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت، إنّ تركيا "ليست في موقع" يسمح لها بالمصادقة راهناً على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي.

وقال "لسنا في موقع (يسمح لنا بـ) إرسال قانون (التصديق) إلى البرلمان، لدينا مشكلة حقيقية في هذا الموضوع"، مشيراً إلى أنّ النواب قد يقومون برفضه.