قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



أتلانتا (الولايات المتحدة): اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد، من داخل كنيسة مارتن لوثر كينغ في أتلانتا، أن حلم الأخير بتحقيق المساواة والعدالة "لم يتحقق بعد"، مجددًا دعوته إلى النضال من أجل "روح" الولايات المتحدة.

وقال بايدن "لقد ألقيت خطابات أمام برلمانات وملوك وملكات وقادة من جميع أنحاء العالم، لكنني هنا أشعر برهبة".

وبايدن هو أول رئيس يمارس مهامه في تاريخ الولايات المتحدة يلقي كلمة خلال قداس الأحد في كنيسة إبنيزر المعمدانية بولاية جورجيا (جنوب).

وكان مارتن لوثر كينغ يترأس الصلاة في هذه الكنيسة. وكان ليبلغ 94 عامًا لو ظل على قيد الحياة.

وتطرق بايدن الأحد الى خطاب "لديّ حلم"، أشهر خطاب ألقاه مارتن لوثر كينغ الذي يشكّل رمزًا للنضال من أجل الحقوق المدنية ومحاربة التمييز العنصري والذي اغتيل في ممفيس في العام 1968.

وقال الرئيس الأميركي "تبقى مهمة زمننا أن نجعل من هذا الحلم حقيقة، لأنه لم يتحقق بعد".

وذكّر بأنه وضع في المكتب البيضوي في البيت الأبيض تمثالًا نصفيًا لمارتن لوثر كينغ.

نضال دائم

وقال، مرددًا إحدى العبارات المفضّلة لدى القس، "إن المعركة من أجل روح أميركا لا تنتهي". إنها "نضال دائم (للدفاع) عن هذا الاقتناع الراسخ بأننا خُلقنا متساوين وعلى صورة الله".

وأقرّ بأنه لا يزال هناك "الكثير من العمل في سبيل العدالة الاقتصادية والحقوق المدنية وحق التصويت".

وحتى وصوله الى البيت الأبيض، اعتمدت مسيرة بايدن السياسية إلى حد كبير على دعم الناخبين الأفارقة الأميركيين.

ودُعي بايدن إلى أتلانتا من قبل رافاييل وارنوك، كبير قساوسة الكنيسة والسناتور الديموقراطي الذي فاز في تشرين الثاني/نوفمبر بانتخابات منتصف الولاية على مرشح مدعوم من الرئيس السابق دونالد ترامب.