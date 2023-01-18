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موسكو: أعلنت السلطات الروسية الأربعاء أنها أطلقت النار على جندي فرّ من قاعدة عسكرية، وذكرت وسائل إعلام محلية عديدة أنه ترك وحدته هربا من القتال في أوكرانيا.

وقالت السلطات في منطقة ليبيتسك بغرب روسيا إن "ديميتري بيروف، المطلوب لفراره من وحدة عسكرية طوعا ومن دون إذن، تم تحديد موقعه وتصفيته"، وفق ما جاء في بيان لها على تلغرام لم يذكر أي تفاصيل عن مقتله.

أفادت القناة المحلية التابعة لشبكة "في جي تي آر كاي" أن الجندي البالغ 31 عاما هرب من "منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا" وكان مطلوبا في منطقتي فورونيج وليبيتسك.

وبحسب وسائل إعلامية، فقد كان يحمل مسدسا رشاشا، وبحوزته قنابل يدوية، وكان يحاول التوجه إلى قريته في منطقة ليبيتسك.

وقد حصلت حالات فرار كثيرة لجنود روس يقاتلون في أوكرانيا.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة كوميرسانت الأربعاء أن قضية جنائية فُتحت بحق ثمانية جنود متهمين بأنهم تركوا قاعدة عسكرية في منطقة لوغانسك في أوكرانيا في كانون الأول/ديسمبر، حاملين أسلحتهم ووصلوا إلى روسيا بسيارة أجرة.

في أوائل كانون الأول/ديسمبر، اعتقلت قوات الأمن الروسية جنديا هاربا متهما بإطلاق النار على شرطي، وفق وسائل الإعلام، يشتبه بأنه منشق عن مجموعة "فاغنر" الخاصة.

بعد بدء الهجوم على أوكرانيا، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تعديلات تنصّ على عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات للجنود الذين يهربون أو يرفضون القتال.

وكانت روسيا قد أعلنت تعبئة 300 ألف عنصر احتياط أواخر أيلول/سبتمبر لدعم القوات الروسية ميدانيا في أوكرانيا، ما دفع عشرات الآلاف من الروس إلى مغادرة البلاد لتجنب التجنيد.