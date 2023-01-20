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موسكو: أكّد الكرملين الجمعة أن تسليم دبابات غربية لأوكرانيا "لن يغيّر شيئا" في الوضع على الأرض، وذلك تزامنا مع اجتماع مهم لحلفاء كييف في ألمانيا مخصص لتعزيز الدعم العسكري لها.

أتى هذا الكلام في وقت تجتمع فيه الدول الداعمة عسكريا لأوكرانيا في ألمانيا للبحث في إمدادات جديدة فيما كييف تطالب بدبابات ثقيلة.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن هذه الشحنات (من الدبابات) لا يمكن أن تغير شيئا، بل ستسبب مشكلات جديدة لأوكرانيا" ذاكراً خصوصاً عبء "صيانتها وتصليحها".

وأكد "يجب عدم المبالغة في أهمية تسليم أسلحة كهذه أو قدرتها على تغيير أي شيء ... هذا لن يغير شيئًا على صعيد تقدم الجانب الروسي باتجاه تحقيق أهدافه".

وأتهم الناطق باسم الكرملين الدول الغربية كذلك "بالتشبث بوهم مأسوي بقدرة أوكرانيا على تحقيق النصر على أرض المعركة".

وأضاف "نلاحظ ضلوعًا غير مباشر ومباشرًا لدول حلف شمال الأطلسي (في النزاع) ونسمع تصريحات، ولا نرى سوى هيمنة إرادة التدخل بشكل متنام".

ورأى بيسكوف كذلك أن العلاقات بين موسكو وواشنطن تدنت إلى "أدنى مستوى لها على الإطلاق" مضيفا أنه لا يرى "أي أمل بتحسنها في المستقبل القريب".