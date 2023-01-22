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إيلاف من لندن: باركت القيادة السعودية للعراق الاحد بفوزه ببطولة خليجي 25، فيما تنتقل الاستقبالات الشعبية والاحتفاء بالمنتخب الكروي الى اربيل بعد بغداد والنجف، وسط استعدادات لبطولتي آسيا والعالم.

لاعبو المنتخب العراقي يحتفلون في البصرة الخميس 19 يناير 2023 بفوزهم ببطولة كأس الخليج العربي التي اختتمت في البصرة (تويتر)

وبارك العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الامير محمد بن سلمان للعراق فوزه ببطولة كأس الخليج العربي الكروية التي اختتمت في البصرة الخميس الماضي ونجاحه بتنظيم البطولة.

وقال العاهل السعودي في رسالة تهنئة الى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد "يسرنا بمناسبتي نجاح جمهورية العراق في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الخامسة والعشرين وفوز المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بكأس البطولة أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بتحقيق مزيد من الإنجازات، ولشعب جمهورية العراق الشقيق التقدم والازدهار".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى الرئيس رشيد برقية تهنئة بالمناسبتين قائلا ""يسعدني بمناسبتي نجاح جمهورية العراق في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الخامسة والعشرين وفوز المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بكأس البطولة أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالمزيد من التقدم والنجاح لشعبكم وبلدكم الشقيق".



وأحرز المنتخب العراقي اللقب الخليجي الرابع في تاريخه بعد فوزه المثير على منتخب عمان بنتيجة 3 - 2 في المباراة التي أقيمت الخميس في البصرة وسط حضور جماهيري كبير وجرى له استقبال شعبي حاشد في بغداد لدى وصوله اليها.

الصدر للاعبين: لا تتأثروا بالسياسة والسياسيين



ومن جهته استقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مدينة النجف الجنوبية السبت وفد المنتخب العراقي المتوج بكأس خليجي 25.

وخاطب الصدر لاعبي المنتخب العراقي في كلمة له قائلا "لا تتأثروا بالسياسة والسياسيين فأنتم تمثلون الوطن والشعب". كما دعاهم الى العمل بجد أكثر كي يتمكن المنتخب من بلوغ نهائيات كأس العالم المقبلة.

وقال "تشرفنا بوجودكم معنا بعد هذا الفوز العظيم بكأس الخليج العربي، شكرا لكم على هذا الفوز والانتصار الذي أدخل الفرح والسرور على الشعب العراقي المظلوم الذي كثرت احزانه وقلت افراحه الا منكم فانكم تقدمون الافراح على طبق من ذهب للشعب العراقي". وأضاف: "لدي بعض النصائح لكم منها استعدوا للوصول الى كأس العالم وان كانت في امريكا ، والاستعداد ليس بسيطا وانما يحتاج الى المثابرة والجهد الكبير مع وجود الكادر ، للوصول الى كاس العالم وهي فرحتنا الاكبر من فرحة كاس الخليج العربي".

وتابع، "انصحكم ايضا بعدم التأثر بالأجواء السياسية، عليكم ان لا تتأثرون بالسياسة سواء سلبيا او ايجابيا فانكم تمثلون الوطن والشعب وليس السياسيين ولا حتى انا"، مؤكدا ان " الاحتراف خارج العراق مهم لاكتساب الخبرات ولكن يجب ان لا يكون هدفا للاعبين بان يلعبوا في الخارج ويتركوا المنتخب ".

ومضى بالقول "وطنك وشعبك وناسك أولى بك ، هدفك الأول هو نصرة الوطن"، لافتا الى ان "احترام المدرب والكادر التدريبي والاداري امر ضروري ".

وأضاف "ابتعدوا عن ما يقال عنكم في مواقع التواصل الاجتماعي، كما انه من المهم ان لا تبحثوا عن الشهرة وعدم التكبر ويجب التواضع والبحث عن مصلحة البلد "، مشددا على ضرورة التركيز على اللياقة البدنية والفكر والثقافة".

واعتبر الصدر في تغريدة على تويتر أن بطولة خليجي 25 قد أعادت العراق الى الصف العربي بثوبٍ جديد.

السوداني: استعدادات لكأس آسيا وتصفيات كأس العالم

كما اعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لدى استقباله وفد المنتخب الوطني المتوج بكأس بطولة خليجي واقامته مأدبة غداء على شرفهم بحضور رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني عن منح كل لاعب منه قطعة أرض سكنية وجواز سفر دبلوماسي.

السوداني ورئيس اقليم كردستان نجبرفان بارزاني يتوسطان افراد المنتخب العراقي الفائز ببطولة كأس الخليج العربي لدى تكريمه السبت 21 يناير 2023 (مكتبه)

وثمّن السوداني "المستوى الطيب والروح الرياضية العالية التي رافقت لاعبي المنتخب في جميع المباريات التي خاضها أثناء البطولة مشيرا الى "جهود الوزارات والمحافظات بشكل عام، وجهود محافظة البصرة بأبنائها وإدارتها ومحافظها الذي بذل جهداً استثنائياً قبل البطولة وأثناءها".

وأشاد بـ"جهود القوات الأمنية في توفير الأمن، كما أثنى على الجماهير التي كانت خير ساند ومساهم في نجاح البطولة"، مستذكراً "الضحايا الذين قضوا بسبب التدافع الذي حصل".

وأكد "عزم الحكومة على دعم المنتخب الوطني بعد أن يقدم الفريق الفني خطةً بتوقيتات زمنية للاستحقاقات المقبلة لاسيما كأس آسيا وتصفيات كأس العالم".

وأوضح أنه ستكون هناك مراجعة وتوسع في الأهداف الموضوعة في محور الرياضة ضمن البرنامج الحكومي وإعداد الخطط الكفيلة بتهيئة كل متطلبات الواقع الرياضي" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي.

أربيل تحتفي غداً بالمنتخب العراقي

ومن جهته أعلن رئيس الحكومة المحلية لمحافظة أربيل عاصمة اقليم كردستان الشمالي أوميد خوشناو ان المدينة ستحتفي بالمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم غدا الاثنين باستقبال شعبي كبير.



وأشار خوشناو في تصريح صحافي الى انه سيتم استقبال المنتخب بعد ظهر الاثنين بحفل سيُقام على أرض ملعب فرانسوا حريري الدولي وذلك بعد ان وجه رئيس الاقليم نجيرفان بارزاني دعوة رسمية لوفد المنتخب العراقي لكرة القدم بمناسبة تتويجه بطلا لكأس خليجي 25 واعدا بتكريم لاعبيه تثمينا لجهودهم وحصولهم على البطولة.



وتأتي عمليات الاحتفاء الواسعة بالمنتخب العراقي هذه بعد ان حُرِم العراقيون لحوالي 43 عاما من تنظيم منافسات رياضية مماثلة ذات بعد دولي بسبب الوضع الأمني السيئ الذي عانت منه البلاد ولذلك فقد عولوا على بطولة كأس الخليج ليثبتوا انفسهم كطرف ذي مصداقية في تنظيم بطولات دولية مماثلة.

البطولة هي الرابعة التي يفوز بها العراق



يشار الى ان العراق كان قد استضاف بطولة كأس الخليج للمرة الأولى عام 1979 في العاصمة بغداد على ملعب الشعب الدولي وتوج فريقه الوطني ببطولتها التي تقام مرة كل عامين حيث أقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970 بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019 وفاز بها منتخب البحرين الكروي.



وبفوزه بالبطولة امس يكون العراق قد توج بها للمرة الرابعة فيما يتصدر منتخب الكويت الدول المتوجة برصيد عشرة ألقاب بينما تأتي كل من السعودية وقطر في المرتبة الثانية بثلاثة ألقاب لكل منها.