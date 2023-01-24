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اسطنبول: استدعى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الثلاثاء سفير هولندا في أنقرة بعدما أحرق ناشط مناهض للإسلام نسخة من القرآن في لاهاي، بحسب بيان صادر عن الخارجية التركية.

وقال البيان "أعربت الوزارة عن إدانتنا الشديدة واحتجاجنا على هذا العمل الشنيع والبغيض وطالبت هولندا بعدم السماح بمثل هذه الأعمال الاستفزازية".

وتمّ تصوير مسؤول هولندي في حركة "بيغيدا" المعادية للإسلام الأحد، يمزّق على مقربة من مقر مجلس النواب الهولندي صفحات نسخة من القرآن، قبل أن يدوسها برجليه.

وأعلن التلفزيون الهولندي العام "ان او اس"، أن الشرطة المحلية منعته من حرق المصحف.

وأحرق متطرف آخر مناهض للإسلام مصحفاً خلال تظاهرة أمام السفارة التركية في ستوكهولم السبت في ظل انتشار كثيف للشرطة، ما أثار غضب تركيا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاثنين إنه لم يعد بإمكان السويد المرشحة لعضوية حلف شمال الأطلسي، الاعتماد على "دعم" تركيا بعد هذه الحادثة.