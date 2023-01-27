قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



باكو: أعلنت أذربيجان الجمعة أنها بدأت تخلي سفارتها في طهران، محمّلة إيران مسؤولية هجوم مسلّح قُتل خلاله مسؤول الأمن في السفارة وأُصيب حارسان.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية أيخان حاجيزاده لوسائل إعلام محلية "تقع كامل مسؤولية الهجوم على عاتق إيران"، مشيرًا إلى أن الحملة الأخيرة المناهضة لأذربيجان في وسائل الإعلام الإيرانية "شجعت على الهجوم". وقال لاحقًا لقناة "تي آر تي هبر" التلفزيونية التركية إن موظفي السفارة "يتم إجلاؤهم من إيران".