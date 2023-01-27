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واشنطن: أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند الجمعة توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه بضلوعهم في مؤامرة تدعمها طهران لاغتيال الصحافية الإيرانية المعارضة مسيح علي نجاد في الولايات المتّحدة.

وقال غارلاند إنّ اثنين من الموقوفين الثلاثة هما عنصران في مافيا تنشط في أوروبا الشرقية وعلى صلة بإيران، مشيراً إلى أنّهما جُنّدا للإعداد لاغتيال علي نجاد في نيويورك.