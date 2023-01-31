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إيلاف من بيروت: لا يكاد يمر يوم من دون أن تنشر وسائل الإعلام التركية أحدث نتائج الاستطلاع حول السلوك الانتخابي المتوقع. لا تزال الحكومة مترددة في إعلان الموعد المحدد للانتخابات، ولأسباب تكتيكية تحجب المعارضة اسم الخصم المشترك.

في غضون ذلك، فإن استطلاعات الرأي في المعسكر الحكومي لا تسبب سوى عاصفة فرح. رجب طيب أردوغان، الذي كان في السلطة منذ عشرين عامًا، يقف وراء الجدار، وتنتشر سيناريوهات الهزيمة الانتخابية المحتملة.

يتحدى الرئيس وحكومته الاتجاه بمجموعة متنوعة من المبادرات. ليس هذا النشاط السياسي نادرًا في الفترة التي تسبق انتخابات مهمة. لا يتعلق الأمر بالسياسة الاقتصادية وحدها، وهي محور الحملة الانتخابية في ضوء التطورات التي مزقتها الأزمة في السنوات الأخيرة. تلعب السياسة الخارجية أيضًا دورًا مهمًا في النضال من أجل مصلحة الناخبين: فالرئيس أردوغان بارع في استخدام السياسة الخارجية لأغراض سياسية داخلية. إضافة إلى الظهور البارز على مسرح الدبلوماسية الدولية، على سبيل المثال كوسيط بين الأطراف المتحاربة في أوكرانيا، أصبحت السياسة تجاه سوريا موضع تركيز متزايد في الأسابيع الأخيرة.

تحول في سياسة سوريا

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها الرئيس التركي مبادرات تجاه الدولة العربية المجاورة لأسباب داخلية. كتب جونول تول في كتاب نُشر مؤخرًا بعنوان حرب أردوغان - السياسة التي تحددها بشكل حاسم مصالحها السياسية المحلية: "سوريا لها مكانة فريدة في إستراتيجية أردوغان للبقاء السياسي".

منذ عدة أسابيع، كانت هناك مؤشرات متزايدة على ما لا يمكن وصفه إلا بأنه تحول جذري في موقف تركيا تجاه النظام في دمشق. في بداية العام، تحدث الرئيس أردوغان مرة أخرى - وبشكل أوضح من ذي قبل - عن إمكانية لقاء مباشر مع الدكتاتور السوري بشار الأسد. وستكون القمة التركية - السورية تتويجًا لعملية ظلت موسكو تجريها وراء الكواليس منذ شهور يتوقع في نهايتها تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

يبدو أن هذه العملية متقدمة بشكل جيد: قبل وقت قصير من مطلع العام، انعقد اجتماع لوزراء دفاع تركيا وسوريا وروسيا في العاصمة الروسية. أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الآن أن وزراء الخارجية الثلاثة سيجتمعون في فبراير لوضع أسس القمة المزمعة بين الأسد وأردوغان.

بوتين إلى جانب الأسد

في سياق الحرب السورية المستعرة منذ أكثر من عشر سنوات، انهارت العلاقات التركية - السورية تمامًا. وبتحريض من أردوغان، أصبحت تركيا الداعم الأكثر أهمية للمعارضة وفي بعض الأحيان أهم منطقة انتشار للمعارضين المسلحين للأسد. من ناحية أخرى، كانت روسيا بوتين - ولا تزال - أهم داعم للأسد. قد يفسر هذا الظرف وحده اهتمام موسكو الخاص بتسوية سورية - تركية.

سيكون اجتماع القمة بين الأسد وأردوغان انتصارًا سياسيًا لفلاديمير بوتين - وهزيمة للأمريكيين.

واشنطن، التي تقاتل إلى جانب الميليشيات الكردية ضد "الدولة الإسلامية" في سوريا، الأمر الذي يثير استياء تركيا، لم تخفِ حقيقة أنها ترفض تطبيع العلاقات مع نظام الأسد: "نحن لا نؤيد التطبيع"، على حد قولهم. بإيجاز كرد فعل على التطورات الجارية في مثلث العمل موسكو - أنقرة - دمشق.

من الواضح أن التحذير الأميركي كان له تأثير ضئيل على أردوغان: في السياسة السورية، يستمع الرئيس التركي إلى بوتين وليس لجو بايدن هذه الأيام، وهذا أمر مؤكد.

مقايضة من نوع خاص

وفقًا لتقارير إعلامية، فإن الأساس السياسي لاتفاق تركي سوري ناشئ هو نوع خاص من صفقة المقايضة: في مقابل اعتراف أنقرة بالأسد كحاكم لسوريا وتطبيع العلاقات الثنائية على جميع المستويات، يقال إن دمشق التزمت. إلى الهياكل الكردية في شمال سوريا والتأكد من أنها لا تلعب دورًا في مفاوضات السلام المستقبلية.

بالنسبة لأردوغان، الذي تحرك قراراته بشكل متزايد استطلاعات الرأي، فإن مثل هذه الصفقة مع الديكتاتور السوري قد تكون مفتاح النجاح في الانتخابات.

تظهر الاستطلاعات أنه بعد الأزمة الاقتصادية، أصبح ما يقرب من أربعة ملايين لاجئ سوري بسبب الحرب في تركيا هم أهم قضية بالنسبة للناس. لم يتبق سوى القليل من "ثقافة الترحيب" الأولية في الأناضول ؛ تفضل الغالبية العظمى من الأتراك رؤية السوريين يذهبون اليوم وليس غدًا. تم تأكيد هذا الموقف السلبي للتو مرة أخرى من خلال دراسة استقصائية. تُظهر النسخة الحالية من "بارومتر السوريين"، وهي دراسة مستمرة من قبل عالم السياسة مراد أردوغان، والتي تجمع أحدث النتائج عن السوريين في تركيا على فترات منتظمة، أن حوالي 70 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع غير راضين عن سياسة الحكومة السورية. عندما يتعلق الأمر بالمهاجرين من الدولة المجاورة، فإن أردوغان يقف وراء الجدار.

سيكون الاتفاق السياسي مع الأسد الذي من شأنه أن يكرس مطلب تركيا بعودة اللاجئين، فضلاً عن عقد يُنهي الميليشيات الكردية في منطقة الحدود السورية، هبة سياسية من السماء لأردوغان قبل فترة وجيزة من الانتخابات.