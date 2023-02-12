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إيلاف من لندن : اعلن العراق والامارات اتفاقهما على تحقيق تكامل اقتصادي شامل وتعزيز تعاونهما السياسي والدبلوماسي والتجاري وأكدا حرصهما على دعم الاستقرار في المنطقة من خلال الحوار.

وقال بيان عراقي اماراتي صادر عن لقاءات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع القادة الاماراتيين الخميس الماضي يتقدمهم رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان انه تم بحث "سبل تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي والتجاري والاقتصادي، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وأكدا أهمية العمل المشترك لتطوير مختلف جوانب العلاقات الثنائية".



السوداني ملتقيا في ابو ظبي في 9 فبراير 2023 مع رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان (مكتبه)

شراكة شاملة

واشار البيان الصادر مساء أمس السبت في كل من بغداد وأبو ظبي وتابعته "ايلاف" الى ان الجانبين اتفقا على أهمية انعقاد الدورة العاشرة للجنة المشتركة بين البلدين، لما لها من أثر مهم في تعزيز العلاقات ومتابعة جميع الملفات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما تم الاتفاق على تطوير الإطار الناظم للتجارة الثنائية بين البلدين، والارتقاء به إلى مستوى الشراكة الشاملة لتحقيق تكامل اقتصادي أوسع بينهما وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية ودفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام.

توسيع الاستثمارات الاماراتية في العراق

وقد اتفق الجانبان على دعم الاستثمارات الإماراتية القائمة والمستقبلية في العراق، وفتح الآفاق أمام الشراكات الجديدة، ومعالجة التحديات من خلال تحويلها إلى فرص تعود بالنفع على الاقتصادين الإماراتي والعراقي، بما يعكس روح الأخوة والصداقة بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين.

كما سيعمل البلدان على رفع مستويات التبادل التجاري والبناء على النمو الكبير الذي شهدته التجارة البينية خلال السنوات الماضية، حيث وصلت التجارة الثنائية غير النفطية إلى حوالي 17.5 مليار دولار أميركي عام 2022.

واتفق الجانبان كذلك على توسيع وتطوير التعاون الثنائي في المجالات الصحية والسياحية والثقافية والرياضية وذلك لما لها من أهمية في تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.



دعم الاستقرار في المنطقة

وأكد العراق والامارات حرصهما على دعم الاستقرار في المنطقة وتحقيق رخاء شعوبها، عن طريق تعزيز التواصل والحوار وبناء الجسور الذي يعد السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار الإقليمي والدولي.

تعاون للحد من آثار التغيرات المناخية

واشار البيان المشترك الى ان السوداني اشاد "بالدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات لمواجهة ظاهرة التغير المناخي واستضافتها أعمال الدورة (28) لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ (COP28) خلال العام الحالي واتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجال العمل البيئي والحد من آثار التغيرات المناخية.

وثمن الجانب العراقي تبني حكومة الإمارات لمبادرة "إحياء روح الموصل" بالشراكة مع منظمة اليونسكو لإعادة بناء جامع النوري وكنيستي الطاهرة والساعة في مدينة الموصل العراقية الشمالية وهي دور البعادات التي دمرها تنظيم داعش خلال احتلاله للمدينة منتصف عام 2014 . وقد وجه السوداني دعوة للرئيس الاماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقيام بزيارة رسمية إلى العراق.



مباحثات للسوداني في أبو ظبي ودبي

وكان السوداني قد زار الامارات الخميس الماضي واجرى في عاصمتها ابو ظبي مباحثات مع الرئيس الاماراتي محمد بن زايد وفي دبي مع رئيس الوزراء الاماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تناولت تنمية آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والعمل على إيجاد أسس متينة لشراكة مستدامة في المجال الاقتصادي والاستثماري وفي مجال الطاقة والثقافة والتعليم.

وأشار السوداني خلال الاجتماعات الى توجه العراق لتطوير مستوى التعاون الاقتصادي وتوسعة مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في القطاعات الخدمية اذ تم الاتفاق على العمل من اجل تنسيق عالي لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاخرى التي تواجه المنطقة.

يذكر ان العراق والامارات يرتبطان بعلاقات اقتصادية شهدت نمواً متزايداً خلال السنوات الاخيرة حيث تعكس أرقام التبادل التجاري بينهما منحا ايجابيا اذ يبلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين حوالي 16 مليار دولار في مؤشر يعبر عن حرص البلدين على بناء شراكة تجارية وثيقة ومستدامة كما افتتحت الخطوط الجوية العراقية في ايار مايو عام 2021 خطا جويا مباشرا بين بغداد وابو ظبي.