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واشنطن: قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان الأربعاء إنه سيستقيل من منصبه بحلول 30 حزيران/يونيو.

وأبلغ الأميركي البالغ من العمر 66 عامًا، والرئيس الثالث عشر للمؤسسة التي تتخذ مقرا في واشنطن، مجلس الإدارة الأربعاء بنيته ترك المنصب الذي يشغله منذ أربع سنوات.

وقال مالباس "بعد طول تفكير، قررت خوض تحديات جديدة... هذه فرصة لانتقال سلس للقيادة فيما تعمل مجموعة البنك لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة".