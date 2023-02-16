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إيلاف من لندن: أُعلِنَ في بغداد الخميس عن مصرع ثلاثة عسكريين أحدهم آمر فوج، وإصابة ستة أخرين، جرّاء هجومٍ انتحاري قام به عنصر لداعش فجّر نفسه بحزامٍ ناسف في منطقة مضطربة قريبة من العاصمة بغداد.



وأشارت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية اليوم الى مصرع ضابط ومقاتلين إثنين وأصابة 6 آخرين إثر تفجير انتحاري بحزام ناسف في قضاء الطارمية شمالي بغداد بينما تم قتل 3 من عناصر تنظيم داعش.

وقضاء الطارمية (40 كم شمال بغداد) أحد الأقضية الستة التي تحيط بالعاصمة وتسمى بحزام بغداد وهي من المناطق المهمة كونها تربط بين أربع محافظات عراقية هي بغداد وديالى (وسط) وصلاح الدين والانبار (شمال غرب) حيث يتألّف هذا القضاء الذي تقطنه غالبية سنية من ثلاث نواحي هي مركز القضاء وناحيتي المشاهدة والعبايجي ويسكنه حوالي 100 الف ألف نسمة.

مهاجمة وكر لعناصر داعش

وقالت الخلية في بيان تابعته "ايلاف" إنه "لإحباط نوايا العناصر الإرهابية وبعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة من قبل قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد ومن خلال العمليات الاستباقية الخاصة بتأمين الحماية للزيارة الرجبية تمكنت قوة من لواء المغاوير في قيادة عمليات بغداد من مداهمة وكر لعصابات داعش الإرهابية وقتل ثلاثة إرهابيين أحدهم يرتدي حزاماً ناسفاً وذلك في قضاء الطارمية".

وأضافت خلية الاعلام الامني إن "ضابطاً استشهد مع مقاتلين اثنين وجرح 6 آخرون إثر تفجير انتحاري لنفسه بحزام ناسف".



وكانت قيادة عمليات بغداد قد اشارت في وقت سابق اليوم عن تنفيذها مداهمة "لوكر لعصابات داعش الارهابية وقتل ثلاث ارهابيين احدهم يرتدي حزاماً ناسفاً في قضاء الطارمية".



واشار قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم المداهمة احبطت مخططا إرهابيا لاستهداف زائري الإمام الكاظم الذي يحييون اليوم ذكرى وفاته من خلال مشاركة ملايين العراقيين في منطقة الكاظمية بضواحي بغداد الشمالية حيث مرقده.



وأوضح القائد العسكري انه "ضمن العمليات الاستباقية التي تقوم بها قيادة عمليات بغداد في قضاء الطارمية شمال بغداد لتعقب بقايا عصابات داعش الإرهابية، تمكن لواء مغاوير قيادة عمليات بغداد من قتل مفرزة إرهابية تابعة لعصابات داعش مكونة من 3 إرهابيين احدهم كان يرتدي حزاماً ناسفاً".

الدفاع تنعي

وقد نعت وزارة الدفاع العراقية "شهداءها الأبطال آمر الفوج الثالث لواء مغاوير قيادة عمليات بغداد المقدم الركن عمار نعمان سلمان واثنين من مقاتلي الفوج الذين استشهدوا خلال تنفيذ عملية استباقية، بناءً على ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بنية عدد من العناصر الإرهابية استهداف زائري مرقد الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) وتعكير أجواء الزيارة الآمنة".



واشارت الدفاع في بيان اطلعت عليه "ايلاف" الى ان القوات الامنية قامت "بتنفيذ عملية بحث وتفتيش في بساتين البو غبين في ناحية الطارمية وجرى الاشتباك خلال الواجب مع عناصر داعش الإرهابي ونتج عن العملية قتل الإرهابيين جميعاً واستشهاد آمر الفوج الثالث واثنين من جنودنا الأبطال كما تعرض أحد الضباط برتبة ملازم أول وأربعة من مقاتلينا الأبطال الى إصابات وتم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".



وكان العراق قد أعلن في كانون الأول ديسمبر عام 2017 تحرير كامل أراضيه من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي بعد حوالي 3 أعوام ونصف العام من المعارك التي حسمت بتحقق النصر لصالح القوات العراقية في أكثر من ثلث مساحة البلاد احتلها التنظيم في يونيو حزيران عام 2014 لكنه مازال يمتلك خلايا في بعض المناطق يقوم من خلالها بمهاجمة اهداف مدنية وعسكرية.