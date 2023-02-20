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سيول: أطلقت كوريا الشمالية الاثنين صاروخا بالستيا غير محدد هو الثاني في أقل من 48 ساعة ويأتي غداة تدريبات مشتركة بين جيشي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وفق ما أعلنت رئاسة الأركان المشتركة في سيول.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الرسمية عن الجيش الكوري الجنوبي قوله إن "كوريا الشمالية أطلقت الاثنين صاروخاً بالستياً غير محدد باتجاه البحر الشرقي" الذي يسمى أيضاً بحر اليابان.

كما قال مكتب رئيس الوزراء الياباني صباح الاثنين عبر تويتر إن "كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه في أنه صاروخ بالستي".

وقال خفر سواحل اليابان بعد فترة وجيزة إن المقذوف "يبدو أنه سقط بالفعل"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

تدريبات جوية مشتركة

أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الأحد تدريبات جوية مشتركة شاركت فيها قاذفة استراتيجية وطائرات مقاتلة شبح ردا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات السبت.

وأعلنت اليابان أن الصاروخ البالستي العابر للقارات حلّق لمدة 66 دقيقة وهبط في منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وقالت كوريا الشمالية في وقت لاحق أن الصاروخ الذي أطلق السبت من طراز هواسونغ-15 وتم إطلاقه ضمن تدريب "مفاجئ" لإظهار قدرتها على تنفيذ "هجوم نووي مضاد".