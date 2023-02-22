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طهران: اعلنت ايران الاربعاء ان مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجودون في طهران لحلّ "الغموض" المتعلق بمعلومات عن البرنامج النووي للبلاد.

وقال رئيس منظمة الطاقة النووية محمد اسلامي إن "مسؤولي الوكالة الدولية موجودون حاليا في طهران ويجرون مباحثات ويتفقدون بعض المواقع منذ أمس" الثلاثاء.

وأضاف اسلامي أنه "يجري حاليا تبديد الشكوك التي اثارها أحد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكدا أن "علاقتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمرة في اطار الضمان والسلامة النووية".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكرت الأحد أنها تجري محادثات مع إيران بعدما نشرت وكالة بلومبرغ للأنباء المالية خبرا نقلا عن مصدرين دبلوماسيين، يفيد بأن مفتشي الوكالة اكتشفوا مستويات تخصيب بنسبة 84 بالمئة أي أقل بقليل من 90 بالمئة المطلوبة لإنتاج قنبلة ذرية.

مخاوف دولية

وهذه المعلومات التي أثارت مخاوف دولية نفتها إيران التي أكدت أنها "لم تقم في هذه المرحلة بأي محاولة للتخصيب بنسبة أكبر من 60 بالمئة".

وأوضح المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي أن "وجود جزيئات تزيد على ستين بالمئة لا يعني أن هناك تخصيبًا (لليورانيوم) بنسبة تزيد عن ستين بالمئة".