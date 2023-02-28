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كييف (أوكرانيا): أقر قائد القوات البرية الأوكرانية الكسندر سيرسكي الثلاثاء أن الوضع "متوتر للغاية" حول مدينة باخموت في شرق أوكرانيا التي يحاول الروس الإستيلاء عليها منذ الصيف وحيث احرزوا بعض التقدم في الأسابيع الأخيرة.

ونقل مركز الاعلام الرسمي للجيش عن سيرسكي قوله "الوضع في محيط باخموت متوتر للغاية. أرسل العدو الوحدات الأكثر جهوزية في (المجموعة المسلحة) فاغنر التي تحاول خرق دفاعات قواتنا ومحاصرة المدينة".

وتحوّلت باخموت، التي تعدّ أهمّيتها الاستراتيجية ضئيلة، إلى رمز للكفاح في سبيل السيطرة على منطقة دونباس (شرق).

وفي الأسابيع الأخيرة، أحرز الروس تقدّماً باتجاه هذه المدينة الصناعية التي كان عدد سكانها يبلغ نحو 70 ألف نسمة قبل الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ قبل عام.

وأقرّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكس مساء الإثنين بأنّ الوضع حول باخموت بات "معقّداً أكثر فأكثر" بالنسبة للجنود الأوكرانيين.

قطع الإمدادات

وتمكّن الروس من قطع عدّة طرقات مهمة لإمداد القوات الأوكرانية.

وأعلن رئيس مجموعة فاغنر الروسية المسلّحة يفغيني بريغوجين السبت سيطرة عناصره على قرية ياغيدني، الواقعة في الضواحي الشمالية لباخموت.