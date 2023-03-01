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واشنطن: وصف وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند الأربعاء يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر التي تقاتل في أوكرانيا، بأنه "مجرم حرب".

وأكد غارلاند خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ أن وزارة العدل تساعد أوكرانيا في التحقيق في جرائم الحرب المحتملة منذ بدء الغزو الروسي، ويشمل ذلك أنشطة مجموعة فاغنر العسكرية.

وقال المسؤول الأميركي في جلسة الاستماع "بريغوجين الذي يدير هذا الأمر هو في رأيي مجرم حرب".

وأضاف "ربما من غير اللائق بصفتي قاضيا أن أقول ذلك قبل الحصول على جميع الأدلة. لكنني أعتقد أن لدينا أدلة أكثر من كافية في هذه المرحلة تبرر قولي".

وتابع "تلك المجموعة المسؤولة عن الهجمات على الأوكرانيين في دونباس، بما في ذلك عن طريق جلب سجناء من السجون الروسية - ما تفعله لا يصدق".

سبق أن أعلن المدعي العام الأوكراني أندري كوستين أن كييف تحقق في شأن بريغوجين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وأكد غارلاند أن الولايات المتحدة تساعد أوكرانيا في تحقيقاتها.

ويفغيني بريغوجين حليف وثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورغم أن فاغنر تعمل بشكل مستقل عن الجيش الروسي، إلا أنها تقوم بدور قتالي رئيسي في الهجوم على أوكرانيا.

صنّفت الولايات المتحدة رسميًا في كانون الثاني/يناير فاغنر منظمة إجرامية عابرة للحدود، وأدرجتها في لائحة مع جماعات المافيا الإيطالية والجريمة المنظمة اليابانية والروسية.

يسمح التصنيف بفرض عقوبات أوسع على الشبكة العالمية المترامية الأطراف للمجموعة والتي تشمل عمليات مسلحة وكذلك مصالح تجارية في إفريقيا.

ويضغط أعضاء في الكونغرس على إدارة الرئيس جو بايدن لتصنيف فاغنر منظمة إرهابية.

ووجهت وزارة العدل لائحة اتهام إلى بريغوجين عام 2018 للتدخل في الانتخابات الأميركية بواسطة "وكالة أبحاث الإنترنت" التي يديرها وتتخذ مقرا في سانت بطرسبرغ.