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اديس ابابا: هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الجمعة بولا تينوبو على فوزه في الانتخابات الرئاسية في نيجيريا، داعيا كل الأطراف إلى "دعم السلام وسيادة القانون" بعد الاقتراع.

وقال موسى فقي محمد في بيان عقب شكاوى من أحزاب المعارضة بشأن مخالفات مفترضة في انتخابات 25 شباط/فبراير إن "أي نزاع أو اعتراض بعد الانتخابات (يجب) أن يعالجه النظام القضائي بما يتوافق مع القانون".

وأشاد بالنيجيريين لـ"التزامهم القيم الديموقراطية".

وأدلى نحو 25 مليون ناخب نيجيري بأصواتهم في 25 شباط/فبراير في انتخابات هادئة بشكل عام على الرغم من بعض التأخير في فرز الأصوات وخلل في النقل الإلكتروني للنتائج.

المعارضة تندد

وأثارت هذه الحوادث غضب ناخبين وأحزاب المعارضة الرئيسية التي تحدثت عن "عمليات تزوير واسعة".

وأعلن فوز بولا تينوبو (70 عاما) الحاكم السابق للعاصمة الاقتصادية لاغوس ومرشح الحزب الحاكم بحصوله على 8,8 ملايين صوت (36 بالمئة من أصوات المقترعين).

وجاء عتيق أبو بكر (76 عاما) مرشح حزب الشعب الديموقراطي في المرتبة الثانية بحصوله على 29 بالمئة من الأصوات، بينما احتل بيتر أوبي (61 عاما) المرشح المفضل للشباب، المرتبة الثالثة بنسبة 25 بالمئة من الأصوات.

وأعلن أوبي الخميس أنه سيطعن في النتيجة أمام المحكمة، مؤكدا أنه "فاز في الانتخابات"، بينما رأى عتيق أبو بكر في فوز تينوبو "اغتصابا للديموقراطية".

ويفترض أن يتولى تينوبو الرئاسة خلفا للرئيس محمد بخاري (80 عاما) في أيار/مايو.