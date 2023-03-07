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إيلاف من بيروت: منذ تعيين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في أكتوبر 2022، عادت قوات الحشد الشعبي العراقية إلى الواجهة، وهي منظمة جامعة لميليشيات معظمها شيعية مُنحت صفة رسمية باعتبارها فرعاً مساعداً لقوات الأمن العراقية.

على الرغم من العديد من التحديات والنكسات الخطيرة منذ عام 2018، أظهرت قوات الحشد الشعبي قدرة ملحوظة على التعافي من ضعف القيادة والانقسامات الداخلية، وهزيمة انتخابية كبيرة، وفقدان رأس المال السياسي لدى شرائح كبيرة من الجمهور العراقي. ونجت من الضغوط الناتجة عن الاغتيالات الأميركية في يناير 2020 لقائدها السابق أبو مهدي المهندس والجنرال الإيراني قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ومن الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. لم يُظهر الحشد الشعبي مرونته فحسب، بل يحتفظ أيضًا بالمزايا السياسية والعسكرية التي من المرجح أن تجعله قوة لا يستهان بها لعقود قادمة.

مع ذلك، تواجه قوات الحشد الشعبي أيضًا تحديات، وقد يتم تقليص أنشطتها الخبيثة التي تشمل انتهاكات حقوق الإنسان، خصوصًا إذا كان بإمكان الغرب وحلفائه الإقليميين العمل مع الجهات الفاعلة المعتدلة في العراق أو أولئك الذين يخشون من احتكار التنظيم للسلطة.

تأتي أهم الصعوبات التي تواجه قوات الحشد الشعبي في شكل الخصومات السياسية بين الشيعة في العراق. تجلت قوة الحشد الشعبي ونقاط ضعفه في أغسطس الماضي عندما وقف العراق على شفا حرب أهلية في أعقاب التوترات السياسية والمواجهات العنيفة بين قوات الحشد الشعبي وحلفائها السياسيين، المعروفين بإطار التنسيق الشيعي، من جهة ومنافسهم مقتدى الصدر من جهة أخرى. يقود الصدر أقوى حركة اجتماعية سياسية في العراق، وهي التيار الصدري، وإحدى أقوى الميليشيات في البلاد، سرايا السلام. على الرغم من أن انسحابه من السياسة من المرجح أن يكون مؤقتًا، إلا أن الصدر سيظل يمثل تحديًا كبيرًا لقوات الحشد الشعبي في مسابقات خلافة القيادة الدينية المستقبلية، ومعارك النفوذ الاقتصادي، والسياسة اليومية. لن يهدد هذا الصراع بين الشيعة والضغوط الخارجية قوات الحشد الشعبي فحسب، بل قد يشعل المزيد من العنف، حتى حرب أهلية أخرى.

صعود فضعف

منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، تمتعت الميليشيات الشيعية بنجاح كبير في توسيع نفوذها، وزيادة قدراتها القتالية، والانتقال من الميليشيات الرثوية إلى لاعبين سياسيين أقوياء مع سيطرة كبيرة على الدولة العراقية. بعضها، مثل فيلق بدر، الذي تأسس في الثمانينيات خلال الحرب العراقية - الإيرانية، كان بالفعل لاعباً سياسياً راسخاً بقوة مع قاعدة دعم موالية. آخرون، مثل عصائب اهل الحق وكتائب حزب الله التي تصنفها الولايات المتحدة جماعات إرهابية، استفادوا من نجاحاتهم في ساحة المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بين عامي 2014 و 2018 ليتطوروا إلى لاعبين سياسيين رئيسيين.

تدعم شبكة الميليشيات الشيعية في العراق مجموعة من الهياكل الاجتماعية والسياسية والثقافية والأمنية غير الرسمية. ظهر بعضها في الاضطرابات التي أعقبت الغزو، والبعض الآخر تطور خلال سنوات الحكم البعثي. شكلت الحرب العراقية الإيرانية 1980 - 1988 صداقات وعلاقات قرابة ورفقة ثورية بين الفصائل الرئيسية وقادتها.

كما تدعم إيران الشبكة. بصفته رئيسًا لقوات الحشد الشعبي وكتائب حزب الله والساعد الأيمن لسليماني، لعب المهندس دورًا حاسمًا في تعزيز نفوذ إيران على النظام السياسي العراقي. ونتيجة لذلك، تمكنت إيران من إسناد بعض متطلباتها الأمنية المحلية إلى المهندس في السنوات الأخيرة، تمامًا كما فعلت مع قائد فيلق بدر هادي العامري خلال التسعينيات وبعد الغزو الأميركي في عام 2003.

في الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2018، جاءت الأحزاب السياسية المرتبطة بقوات الحشد الشعبي في المرتبة الثانية. عززت هذه النتيجة المثيرة للإعجاب مكانة الحشد الشعبي كلاعب سياسي هائل. لكن اغتيال المهندس وسليماني في يناير 2020 زاد من حدة الانقسامات الداخلية. تفتقر القيادة الجديدة لقوات الحشد الشعبي إلى سلطتها وفطنتها الاستراتيجية. وبدلاً من ذلك، اتجهت مجموعات الحشد الشعبي الرئيسية، مثل فيلق بدر وعصائب أهل الحق، نحونوري المالكي، من حزب الدعوة الإسلامية، الذي سارعت ولايته كرئيس للوزراء في صعود الحشد الشعبي.

علاوة على ذلك، في مارس 2020، تحالفت عدة فصائل من الحشد الشعبي مع آية الله علي السيستاني في العراق انسحبت من قوات الحشد الشعبي ووضعت نفسها مباشرة تحت سلطة القوات المسلحة العراقية. كانت هذه الميليشيات قد قاومت في السابق نفوذ إيران لكنها عملت في نطاق قوات الحشد الشعبي خلال الحرب ضد داعش. أدى هذا الانقسام إلى إضعاف قوات الحشد الشعبي بشكل كبير. وظهر هذا الضعف التراكمي، جنبًا إلى جنب مع فطنة الصدر وتفوقه الانتخابي، في الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2021: فقد فاز الحشد الشعبي بـ 17 مقعدًا، بانخفاض عن 47 مقعدًا فاز بها في 2018. وتناقضت هزيمة التنظيم مع نجاح خصومه الرئيسيين الصدريين،الذين حصلوا على 73 مقعدًا (زيادة عن 54 مقعدًا في 2018).

عودة الحشد

في الأشهر اللاحقة، حاول الصدر تشكيل أغلبية ائتلافية في البرلمان العراقي على حساب الحشد الشعبي والإطار التنسيقي الشيعي، الذي أتاح له الأداء الانتخابي السيئ فرصة لاستبعادهما من الحكومة. ومع ذلك، فإن قرار الصدر خرج عن إجماع تقاسم السلطة الذي سلط الضوء على العلاقات بين أقوى الأحزاب العراقية وأشرس منافسيها. أدى هذا إلى تكثيف الخصومات بين الشيعة، وقد انفجرت أخيرًا عنفًا في أغسطس 2022 أودى بحياة ضحايا من كلا الجانبين. نتيجة لذلك، قرر الصدر التخلي عن آماله في تشكيل الأغلبية وانسحب (ربما مؤقتًا) من الصراع السياسي في العراق. مهد سوء التقدير الطريق لتعيين محمد شياع السوداني، وكيل المالكي ورجل الدعوة، رئيسا للوزراء في أكتوبر.

كانت هذه النتيجة السياسية نعمة لقوات الحشد الشعبي. رسّخ التنظيم نفسه في الدولة العراقية، ووسّع قدراته الاقتصادية، ونوّع مصادر إيراداته، ووسّع شبكة المحسوبية لديه. في نوفمبر 2022، السوداني وافق على إنشاء شركة تجارية تابعة لقوات الحشد الشعبي تسمى المهندس (على اسم قائد الحشد الشعبي المقتول الذي يحمل نفس الاسم)، وهي هيئة خاضعة لعقوبات الدولة بميزانية تشغيل لا تقل عن 67 مليون دولار.

لكن هناك تحديات أيضًا أمام قوات الحشد الشعبي.

صراع خلافة

على الرغم من الانسحاب من السياسة العراقية، الصدر باق في العراق. وباعتباره وريثًا للقيادة السياسية والدينية لوالده محمد محمد صادق الصدر، الذي تم تعيينه بشكل مثير للجدل كمرجع (مصدر محاكاة) في التسعينيات، لا يزال الصدر الأصغر يعتبر نفسه الزعيم الشرعي للسياسة العراقية. والطائفة الشيعية الدينية. إن مؤهلات الصدر الدينية المحدودة لا تمنحه مصداقية دينية كافية لخلافة السيستاني، لكن أتباعه من مليوني إلى 3 ملايين شيعي عراقي يمنحه أساسًا اجتماعيًا سياسيًا كافيًا للطعن في النظام السياسي بعد السيستاني في العراق. صراع الخلافة الدينية القادم سيصعد التنافس بين الصدر وقوات الحشد الشعبي وحلفائه السياسيين مثل حزب الدعوة الإسلامية.

يمكن أن تتحول هذه المنافسات السياسية بين الشيعة إلى عنف بشكل متزايد. لسوء الحظ، قد تكون أحداث العنف في أغسطس 2022 بمثابة معاينة لما ينتظر العراق في المستقبل. الاشتباكاتتسبب في مقتل ما لا يقل عن 23 شخصًا والعديد من الإصابات بينما كانت البلاد تتأرجح على حافة حرب أهلية أخرى. وساطة حاسمة من قبل المؤسسة الدينية العراقية في النجف وبواسطةحسن نصر الله، رجل الدين الشيعي اللبناني الذي يتزعم حزب الله، سحب العراق من الهاوية. لكن التوترات بين عصائب أهل الحق والصدر لا تزال عالية جدا، خاصة في البصرة الغنية بالنفط. توفر الموارد العديدة للمدينة قاعدة اقتصادية حيوية للمنظمتين، وتشكل مركزًا استراتيجيًا حيويًا لعملياتهما التجارية غير المشروعة.قد تصبح الاشتباكات على مواردها قاتلة مرة أخرى.

عداوات إقليمية وغيرها

بصرف النظر عن الخصومات السياسية بين الشيعة، يعاني العراق أيضًا من العداوات الإقليمية الأوسع التي يمكن أن تنتشر بعنف على أراضيه. وتشمل التوترات بين المملكة العربية السعودية وإيران حيث تصارع الأخيرة مع انتفاضتها المستمرة. منذ أن اندلعت الاضطرابات، إيرانشن هجمات على قواعد جماعة معارضة إيرانية مزعومة في كردستان العراق وضرب أهدافًا في الشمال والجنوب كجزء من القاعدةحرب الظل مع إسرائيل والولايات المتحدة. إذا تصاعدت التوترات أكثر، فقد يقع العراق في حريق إقليمي قد يستغله الصدر وقوات الحشد الشعبي. على الصعيد المحلي، لا تزال المظالم الاجتماعية والاقتصادية للعراقيين واسعة النطاق، وسيكافح السوداني لمعالجتها. أي احتجاجات تشرين التي أعيد إحياؤها يمكن أن تستخدم مرة أخرى كسلاح من قبل الصدر وقوات الحشد الشعبي والاشتباكات العنيفة بينهما.

بالتالي، فإن الهدوء منذ تعيين السوداني خادع على الأرجح. إذا استحوذ العنف على العراق مرة أخرى، فمن المرجح أن يأتي الحشد الشعبي على رأس القائمة. علاوة على ذلك، فإن حقيقة أن قوات الحشد الشعبي متأصلة بعمق داخل الدولة العراقية تجعل من الصعب إدارتها وتترك ممارسات بناء الدولة التقليدية الغربية غير مناسبة لمواجهة التحدي متعدد الأوجه. بدلاً من ذلك، يجب على الغرب وحلفائه الاعتماد على تمكين اللاعبين السياسيين العراقيين الذين يريدون معالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الحشد الشعبي وجهودها لاحتكار السلطة بتوجيه ودعم إيران للرد بشكل جماعي ضد قوات الحشد الشعبي، يجب عليهم أولاً معالجة الانقسامات الداخلية الخاصة بهم حول مستقبل العراق وتسوية خلافاتهم حول كيفية تقاسم السلطة وإدارة ثروة البلاد.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مقالة كتبها رانج علاء الدين ونشرها موقع معهد "بروكينغز"