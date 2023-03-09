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موسكو: أعلنت سلطات منطقة ترانسدينستريا الانفصالية في مولدافيا الخميس أنها أحبطت هجوما اتهمت كييف بتدبيره ضد عدد من كبار المسؤولين في أجواء من التوتر الحاد المرتبط بالنزاع في أوكرانيا.

وقالت وزارة الأمن العام في ترانسدينستريا في بيان إنها "أحبطت هجوما إرهابيا" قامت حسب هذا المصدر، بـ"إعداده الخدمات الأمنية الأوكرانية ضد عدد من المسؤولين" في المنطقة الانفصالية. ولا يمكن التحقق من هذه المعلومات من مصادر مستقلة.