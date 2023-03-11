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باريس: يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي يسير عكس تيار شركائه الأوروبيين بشأن الحرب في أوكرانيا، على عشاء عمل الاثنين قبل المجلس الأوروبي يومي 23 و24 آذار/مارس، حسبما أعلن الإليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية "سيتحدث الزعيمان عن النقاشات الجارية على المستوى الأوروبي ولا سيما في ما يتعلق بدعم أوكرانيا وتعزيز القدرة التنافسية الأوروبية، وقضايا الطاقة ودعم صناعة الدفاع الأوروبية".

يواصل أوربان انتقاد "الحرب غير المباشرة" التي تشنها أوروبا ضد روسيا. وكان أطلق دعوة جديدة نهاية شباط/فبراير لوقف إطلاق النار في الصراع الذي يعصف بأوكرانيا منذ أكثر من عام.

منذ بدء الهجوم الروسي في شباط/فبراير 2022 اتخذت الحكومة المجرية التي تعتمد بلادها بشكل كبير على واردات النفط والغاز الروسية، موقفا غامضا وامتنعت عن انتقاد الرئيس الروسي.

وأوربان الذي كانت تربطه علاقات وثيقة بفلاديمير بوتين قبل الحرب، يرفض إرسال أسلحة إلى كييف ويندد بالعقوبات الأوروبية التي تستهدف روسيا رغم أنه صوت لصالحها إلى جانب شركائه.

كما أشار الإليزيه إلى أن "الرئيس (ماكرون) سيناقش مع نظيره القضايا المتعلقة بسيادة القانون".

ويحجب الاتحاد الأوروبي نحو 12 مليار يورو من الأموال المخصصة لبودابست، في انتظار إصلاحات في مجال مكافحة الفساد.