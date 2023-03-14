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كييف (أوكرانيا): قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الثلاثاء إن الدفاع عن باخموت أساسي للحفاظ على "الاستقرار على الخطوط الأمامية" لجبهة القتال في شرق أوكرانيا، مع استمرار القتال الضاري حول المدينة.

ونقل المكتب الصحافي عن فاليري زلوجني قوله على تلغرام "العملية الدفاعية في هذه المنطقة ذات أهمية استراتيجية قصوى لردع العدو. إنها أساسية لاستقرار عملية الدفاع عن الجبهة بأكملها".

تتكبد أوكرانيا خسائر كبيرة في الدفاع عن المدينة فيما تعلن القوات البرية التي تقودها مجموعة فاغنر الروسية عن مكاسب وتشير إلى إمكانية تطويق المدينة قريبًا.

لكن مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي قال في بيان الثلاثاء إنه التقى بكبار القادة العسكريين وتم الاتفاق على بقاء القوات في المدينة.

وقال مكتبه في بيان "بعد الاطلاع على مسار العملية الدفاعية في قطاع باخموت، أجمع أعضاء هيئة الأركان على مواصلة الدفاع عن باخموت".

شن هجوم مضاد

قلل محللون من أهمية باخموت الاستراتيجية عسكريًا. والمدينة التي كان عدد سكانها قبل الحرب نحو 70 ألف شخص تعد مركزًا حضريًا مهمًا في منطقة دونيتسك التي أعلن الكرملين ضمها العام الماضي على الرغم من عدم سيطرة قواته عليها تمامًا.

وصرح رئيس منطقة دونيتسك المعين من جانب روسيا دينيس بوشلين للصحافيين الثلاثاء أن "معارك ضارية" تدور رحاها مترًا بعد متر في باخموت.

وقال إن "النظام الأوكراني لا يأخذ في الحسبان على الإطلاق الخسائر العديدة" التي يتكبدها.

في غضون ذلك، قال رئيس مجموعة فاغنر إن أوكرانيا تعزز قواتها لشن هجوم مضاد. وقال يفغيني بريغوجين في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي "إنهم يستعدون تماماً" لتنفيذ خطة لصد قواته التي تطوق المدينة.