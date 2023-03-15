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هلسنكي: قال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو الأربعاء إن تركيا توصلت إلى قرار بشأن التصديق على طلب فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومن المقرر أن يجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة.

وأوضح نينيستو في بيان "كان الأتراك يأملون في أن أكون هناك لتلقي الرد عندما يعلنون القرار. بالطبع قبلت الدعوة".

ولمح إردوغان إلى قبول تركيا طلب فنلندا في وقت سابق الأربعاء وقال "سنقوم بدورنا وسنفي بالوعد الذي قطعناه".

وصرح للصحافيين "الجمعة سنلتقي الرئيس (الفنلندي) وسنفي بمتطلبات وعدنا".

وينبغي أن تخضع المصادقة لتصويت في البرلمان التركي.

اتفاق ثلاثي

ووقّعت فنلندا والسويد وتركيا اتفاقاً ثلاثياً في قمة للناتو عقدت في مدريد في حزيران/يونيو، وقد عبرت تركيا عن استيائها مرات عدة بسبب ما تعتبره فشل السويد في الوفاء بالتزاماتها بينما أشارت إلى أنها مرتاحة للتقدم الذي أحرزته فنلندا.

من جهته، أقرّ رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الثلاثاء بأنّ احتمالات انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي قبل السويد ارتفعت، خصوصا بسبب اعتراض تركيا على عضوية ستوكهولم.

وقال نينيستو "سأواصل عملي لدعم عضوية السويد في الناتو" مضيفا أنه ناقش الأمر مع كريسترسون.