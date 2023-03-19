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واشنطن: أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مكالمة الأحد مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عن دعمه إيجاد "تسوية" على صعيد التعديل المثير للجدل للنظام القضائي الإسرائيلي، حسبما أعلن البيت الأبيض.

وفي أول تصريح له بشأن هذه القضية، قال بايدن إن الإصلاحات يجب أن تحترم ما أسماه القيم الديموقراطية الأساسية.

وتشهد إسرائيل منذ 11 أسبوعا احتجاجات على مشروع تعديل النظام القضائي.

ويثير المشروع احتجاجات وتظاهرات يشارك فيها الآلاف منذ أكثر من شهرين، إذ يرى معارضوه أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، محذّرين من أنه يشكّل تهديدا للنظام الديموقراطي.

ويعتبر معارضو التعديل أنه يمنح السياسيين مزيداً من السلطة على حساب القضاء، وأنه يهدف إلى حماية رئيس الوزراء الذي يواجه محاكمة بتهم تتعلق بالفساد، وهو ما ينفيه نتانياهو.

مبدياً خشيته من أن يعمّق المشروع الانقسام في المجتمع الإسرائيلي، عرض الرئيس إسحاق هرتسوغ مقترح تسوية الأربعاء، سارعت الحكومة لرفضه.

"علامة فارقة"

وجاء في بيان البيت الأبيض أن بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن القيم الديموقراطية هي "علامة فارقة" في العلاقات الأميركية-الإسرائيلية.

وأوضح بيان البيت الأبيض أن "الرئيس عرض دعم الجهود الراهنة لإيجاد تسوية بشأن التعديل المقترح للنظام القضائي يتوافق مع تلك المبادئ الأساسية".

وقال بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي إن "المجتمعات الديموقراطية تزدادة قوة بالضوابط والتوازنات الحقيقية، وإن السعي إلى تغييرات جذرية يجب أن يحظى بأوسع تأييد شعبي ممكن".