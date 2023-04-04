قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



برازيليا: أفاد مسؤول في الرئاسة البرازيلية وكالة فرانس برس أن مستشارا للرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو لبحث إطلاق مفاوضات سلام مع أوكرانيا، قبل زيارة مقررة لوزير الخارجية الروسي إلى البرازيل.

واجتمع سيلسو أموريم، كبير مستشاري الرئيس البرازيلي للشؤون الدولية، مع بوتين في 25 آذار/مارس في الكرملين لمدة ساعة، في لقاء أُبقي على سريته.

وجاء اللقاء قبل أقل من أسبوعين من زيارة يقوم بها لولا دا سيلفا إلى الصين التي تضغط بدورها من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

اقتراح

واقترح الرئيس البرازيلي تشكيل مجموعة من دول عدة للتوسط في النزاع الدائر في أوكرانيا، وهو يعتزم مناقشة هذا الأمر مع نظيره الصيني شي جينبينغ في 13 نيسان/أبريل في بكين.

ويسعى اليساريون في سدة الحكم في البرازيل إلى جعل بلدهم مسهلا للحوار متعدد الجنسيات.

وصرّح أموريم لشبكة "سي ان ان برازيل" الاثنين عندما سئل عن نتيجة اللقاء مع بوتين "القول إن الأبواب مشرّعة (أمام محادثات السلام) سيكون مبالغة، لكن القول بأنها موصدة ليس صحيحا أيضا".

وبحث أموريم خلال اللقاء أيضا قضايا ثنائية مثل تجارة الأسمدة بين روسيا والبرازيل.

وأكد المصدر الرئاسي ذاته لوكالة فرانس برس أنه بالإضافة إلى الاجتماع مع بوتين، تناول أموريم الغداء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي يزور البرازيل في 17 نيسان/أبريل.

وقبل عودته إلى البرازيل، زار أموريم أيضا باريس حيث التقى إيمانويل بون، المستشار الدبلوماسي للرئيس إيمانويل ماكرون، لبحث "سبل السلام".