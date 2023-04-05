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الامم المتحدة (الولايات المتحدة): أعرب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء عن "صدمته" و"ذهوله" إزاء مستوى العنف الذي استخدمته قوات الأمن الإسرائيلية بحق مصلّين فلسطينيين داخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلّة ليل الثلاثاء.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم غوتيريش إنّ "الأمين العام مصدوم ومذهول للمشاهد التي رآها هذا الصباح للعنف والضرب من جانب قوات الأمن الإسرائيلية داخل المسجد القبلي في القدس، والتي حصلت في فترة مقدّسة بالنسبة لكلّ من اليهود والمسيحيين والمسلمين، وهي فترة يجب أن تكون للسلام واللاعنف".

وأضاف أنّ "أماكن العبادة يجب أن تُستخدم حصراً لإقامة احتفالات دينية سلمية".

والأربعاء، عاد الهدوء إلى الحرم القدسي بعد صدامات عنيفة جرت ليلاً بين مصلّين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية التي اعتقلت مئات منهم.

توتر متزايد

ودارت الصدامات بعدما اقتحم باحة المسجد يهود متطرفون وذلك عشية عيد الفصح اليهودي الذي يُحتفل به الأربعاء.

وجاءت هذه المواجهات في أجواء من التوتر المتزايد بين الاسرائيليين والفلسطينيين، وخلال شهر رمضان الذي يعتكف فيه مسلمون عادة في المسجد الأقصى ويؤدّون الصلاة ليلاً فيه.

واثار اقتحام الشرطة الاسرائيلية للحرم القدسي سلسلة إدانات.

وتصاعد العنف منذ مطلع العام الحالي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعدما وصلت إلى السلطة في إسرائيل حكومة تعتبر من الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية.

وأسفرت أعمال العنف عن سقوط نحو 110 قتلى منذ مطلع السنة.