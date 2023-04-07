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روما: أعلن الفاتيكان أنّ البابا فرنسيس الذي أُدخل المستشفى الأسبوع الماضي بسبب التهاب الشعب الهوائية، ألغى مشاركته في موكب "درب الصليب" التقليدي مساء الجمعة في الكولوسيوم، بسبب البرد.

وقال الفاتيكان في بيان مختصر "بسبب البرد القارس هذه الأيام، يتابع البابا درب الصليب هذا المساء من مقرّ القديسة مارتا، وينضم إلى صلوات المجتمعين مع أبرشية روما في الكولوسيوم".

وتضرب موجة برد غير معتادة في هذه الفترة البلاد في الأيام الأخيرة، حيث لم تتجاوز درجات الحرارة العشر درجات مئوية في المساء.

مع ذلك، من المتوقع أنّ يرأس اليسوعي الأرجنتيني البالغ من العمر 86 عاماً قداس الآلام بعد ظهر الجمعة في كنيسة القديس بطرس، كما هو مخطّط.

منذ اختياره في العام 2013، شارك البابا فرنسيس دائماً في موكب درب الآلام قبل عيد الفصح.

وكان البابا فرنسيس، الذي يعاني من مشاكل صحية مزمنة ويتنقل على كرسي متحرك بسبب آلام بركبته، قد نُقل إلى المستشفى في روما لمدّة ثلاثة أيام الأسبوع الماضي بسبب إصابته بـ"التهاب معدٍ في الشعب الهوائية"، الأمر الذي أحيا التكهّنات بشأن مستقبله.

ومنذ خروجه من المستشفى السبت، شارك في عدّة لقاءات عامة في الفاتيكان، خصوصاً في قداس أحد الشعانين وجلسة الاستماع الأسبوعية العامة الأربعاء. وقام الخميس بغسل أقدام 12 سجيناً شاباً داخل سجن للأحداث في روما.

وسرأس الأحد قداس عيد الفصح في ساحة القديس بطرس قبل المباركة التقليدية.