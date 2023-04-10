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استخدام الشوارب في المشهد ليس دليلا على التقليد، هذه خلاصة التوضيح الذي كتبه الممثل العراقي أحمد وحيد عبر صفحته على فيسبوك، والذي افتتحه بقوله "بما ان الموضوع وصل الى القضاء .. فلازم اتكلم شوية".

توضيح وحيد جاء بعد أن رفع محام دعوى ضده بتهمة الإساءة إلى القاضي العراقي المتوفى محمد عريبي، الذي أصدر حكم الإعدام بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين، من خلال تقمص شخصيته ضمن إحدى حلقات مسلسل يعرض على قناة عراقية.

تضمنت الدعوى اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من الممثل وحيد ومالك القناة التي تبث المسلسل ومديرها المفوض، كما طالبت بإصدار قرار بمنع وإيقاف بث المسلسل.

أثارت هذه الدعوى موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، تراوحت بين من يؤيد مضمونها ويطالب بإيقاف المسلسل، وبين من يرى فيها مبالغة بحق ممثل قدير على حد وصفهم.

دعوى الإساءة

تقدم المحامي أحمد شهيد الشمري برفع الدعوى على الممثل والقناة، بعد يومين من عرض حلقة من مسلسل "قط أحمر" الذي تبثه قناة UTV الفضائية المتخصصة بالترفيه.

اعتبر الشمري أن الممثل أحمد وحيد سخر واستهزأ بطريقة مبطنة من القاضي العراقي محمد العريبي، وأن هذا الاستهزاء جاء تزامنا مع ذكرى وفاته.

رفع دعوى على ( أحمد وحيد ) بتهمة الإساءة إلى القاضي المرحوم #محمد_عريبي ومجلس القضاء الأعلى، في مسلسل (قط أحمر) على قناة UTV pic.twitter.com/C8D7bejlTL — MAZIN HASSAN (@Hmazinh) April 9, 2023

كما اعتبر الشمري أن الممثل لم يسيء للقاضي فقط، بل أساء إلى مجلس القضاء الأعلى، باعتبار أن القاضي العريبي كان احد أعمدة القضاء العراقي على حسب تعبيره.

موقف "ابن المدينة"

من جهته نشر الفنان أحمد وحيد منشوراً على صفحته على فيسبوك، لقي تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عرض فيه مبررات عدم صحة الدعوى.

Facebook @Ahmad.WaheedMa حظي منشور وحيد بعشرات آلاف المشاراكات والإعجابات

اعتبر وحيد أنه لم يقلد نبرة صوت أو حركة يد أو تعابير وجه القاضي العريبي، وأن الشارب الذي تم استخدامه ليس دليلا على تقليد "المرحوم"، فهذه سمة عامة منتشرة بين منتسبي الدفاع والداخلية والقضاء على حسب وصفه، وأضاف قائلا:" الاهم عندي : الشخص متوفي.. وليس من المروءة ولا من الاخلاق أن تقلد شخصا ميتا لتسيء اليه".

وبرر وحيد أيضا أن الشخصية التي قدمها لم تكن فاسدة أو ظالمة بل كانت شخصية قاضٍ عادل، معتبرا أن المشهد برمته لا يمثل إساءة لأي قاضٍ من الاساس.

خلصت كل مشاكل العراق وصرنا مثل النمسا والقضاء صار عادل والمواطن اخذ كل حقوقه الدستوريه🥴 ومبقى بس نقد المسلسلات،حيث قام احد المحامين برفع دعوى قضائية ضد الفنان الرائع احمد وحيد في مسلسل قط احمر ودوره كقاضي واتهموه بأنه تقمص دور القاضي محمد عريبي حيث كان رد احمد لاعلاقة للشوارب pic.twitter.com/M7fJHDL6nF — _. suhair Al_Jamaili (@75suhair) April 10, 2023

وقال وحيد إنه من غير المعقول أن يكون خصماً لعشيرة معروفة في جنوب العراق وأن يسيء لإبنها المتوفى وهو ابن مدينة البصرة، قائلا: "انا ابن هذا البلد وابن مدينة البصرة .. ولايمكن ان ادخل نفسي في مشاكل مع ابناءها.."

منصات التواصل

انقسمت منصات التواصل بين فريقين، أحدهما يرى أن الممثل فنان قدير، قدّم مجموعة أعمال مميزة ضمن مسيرته، سلط فيها الضوء على فساد الحكومات والعصابات في العراق على حد وصفهم.

تحسباً لحذف المقطع من اليوتيوب بناءاً على طلب من هيئة إعلام دولة العصابات، أخذت نسخة من المقطع Full HD 1080p

و إن شاء الله نوزعه بكل المنصات بالكوكب.

أحمد وحيد قدم مادة أكثر من رائعة و سلط الضوء على فساد الحكومات و المليشات و العصابات في العراق @Ahmedwa93188516 @UtvIraq… pic.twitter.com/qKB9qdmt9N — تقنية عراقية (@iraqitechs) April 10, 2023

كما طالب آخرون بعدم تأويل المشاهد بصورة غير صحيحة، ودعوا إلى التركيز على دعم الأعمال الفنية العراقية والتخفيف من انتقادها بهذا الشكل.

متضامن مع الفنان #احمد_وحيد، دعونا نصنع دراما عراقية بلا تسقيط وتأويل مريض. — حامد المالكي (@hamed_almaliki) April 9, 2023

ومن جهة أخرى دعا بعض المغردين لتنفيذ حكم قضائي بحق وحيد، معتبرين أنه أساء في مقطعه لرمز وطني وقضائي مهم.

تحرك عشائري لمحاسبة الممثل المـسـيئ لشخصية القاضي الشجاع محمد العريبي بسبب الأسـاءة المتعمدة في برنامج

( قط أحمر ) من قبل الممثل أحمد وحيد pic.twitter.com/U6jjomDoD4 — أبـــــن الجـــنوب🔰 (@almuswia24) April 8, 2023

يذكر أن القاضي محمد العريبي كان له دور بارز في محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، حيث اصدر حكماً عليه بالإعدام في قضية الأنفال عام 2006، كما ترشح للانتخابات البرلمانية عام 2018 لكنه لم يحرز عدداً كافياً من الأصوات يؤهله للفوز، وتوفي في أبريل 2021 بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا.