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كييف (أوكرانيا): دان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء ما وصفهم ب"الوحوش" الروس بعد نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر عملية قطع رأس رجل يعتقد أنه أسير حرب أوكراني.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر على إنستغرام "كم يقتل هؤلاء بسهولة".

واضاف الرئيس الأوكراني "العالم بأسره يجب أن يشاهد هذا الفيديو لإعدام أسير حرب أوكراني".

وأكد أن "هذا الفيديو يظهر روسيا على حقيقتها".