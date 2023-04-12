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غواياكيل (الاكوادور): أعلنت السلطات في الإكوادور أنّه تمّ الأربعاء العثور على ستّة سجناء مشنوقين داخل زنزانتهم في سجن في غواياكويل، المدينة الساحلية الكبيرة الواقعة في جنوب غرب البلاد والتي تعاني من أعمال عنف مرتبطة بتهريب المخدّرات.

وقالت مصلحة السجون الوطنية في بيان إنّه "خلال عملية تفتيش أقسام سجن غواياس-1، وجد الحرّاس ستّة سجناء مشنوقين".

من جهته أوضح مسؤول في المصلحة لوكالة فرانس برس أنّ السجناء الستّة عُثر عليهم جثثاً هامدة معلّقين من أعناقهم داخل زنزانتهم.

وغواياس-1 كان مسرحاً لعدد من أسوأ مجازر السجون في الإكوادور.