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إيلاف من الرباط:قضت غرفة الج نايات الاستئنافية بالرباط، ليل ة الخميس الجمعة، أحكاما تراوحت ما بين 10 و 20سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة في قضية اغتصاب الطفلة سناء بضواحي مدين ة تيفلت(شرق الرباط) .

وأدانت المحكمة المتهم الأول (ع .د) ب 20 سنة سجنا نافذا، بعد م ؤاخذته من أجل التهم المنسوبة إ ليه. فيما ادانت المحكمة المتهم ين (ي.ز) و(ك.ع) بـ 10 سنوات سج نا نافذا لكل واحد منهما. كما ق ضت في حق المتهم الأول بأداء تع ويض قدره 60 ألف درهم( حوالي 6 ألاف دولار)،و40 ألف درهم (حوالي 4 آلاف د ولار) لكل واحد من المتهمين الآ خرين لفائدة المطالب بالحق المد ني .

يذكر أن هيئة المحكمة استمعت في جلسة سرية إلى الطفلة الضحية ا لتي أكدت تعرضها للاغتصاب من طر ف الجناة الثلاثة، كما استمعت لل شاهدة التي حضرت إلى المحكمة رف قة مشرفة اجتماعية في إطار المو اكبة والدعم. كما استمعت للمتهم ين الثلاثة الذين أنكروا جميع التهمالمنسوبة إليهم.

من جهته،قال ممثل النيابة العا مة في مرافعته إن "الحكم الابتد ائي الصادر في هذه النازلة كان صائبا بإدانته للمتهمين ونتفق م عه،فيمانختلف مع الغرفة الجنائي ة الابتدائية في تقديرها للعقوب ة وتمتيع المتهمين بظروف التخفي ف"،ملتمسا في هذا الإطار "تأييد الحكم الابتدائيفيما قضى به با لإدانة وتوقيع أقصى العقوبات في حق الأظناء".

أما دفاع الضحية فقد التمس رفع العقوبة الصادرة إبتدائيا في حق المتهمين إلى أقصاها وفق فصول المتابعة،كما التمس تعويضا شهر يا بمثابة نفقة لفائدة الطفل حدي ث الولادة إلى أن يبلغ سن الرشد .فيما التمس دفاع المتهمين الب راءة للأظناء الثلاثة، وتمتيعهم احتياطيا بظروفالتخفيف لفائدة الشك.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في ما رس الماضي حكما ابتدائيا بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم ،ومعاقبة المتهم الأول بسنتين ا ثنتين سجنا نافذا، والثاني والث الث بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا وموقوفة في الباقي من أ جل جناية "التغرير بقاصر بالتدلي س، وهتك عرضها بالعنف الناتج عن ه افتضاض"،وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 471-488-485 من القانون الجنائي .

وكان الحكم الابتدائي قد خلف مو جة من الاستياء والغضب لدى فعال يات حقوقية ومدنية تعنى بحقوق ا لمرأة والطفل، والتي اعتبرت أن هذا الحكم "غير منصف ويمس حماية الطفولة والنساء"، مطالبة بتشدي د العقوبات على مقترفي هذه الجر ائم.