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ماناغوا: وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء إلى نيكاراغوا حيث يلتقي الرئيس دانييل أورتيغا في إطار جولة دبلوماسية يجريها في أميركا اللاتينية، وفق ما أعلنت نائبة رئيس البلاد روزاريو موريو.

وقالت موريو، نائبة الرئيس وزوجته، في تصريح للقناة 4 التلفزيونية الرسمية "نستقبل في نيكاراغوا المباركة في هذه الأثناء الوفد الذي يقوده الرفيق سيرغي لافروف الذي يجري زيارة دولة".

في نيكاراغوا يلتقي وزير الخارجية الروسي الرئيس أورتيغا ونظيره دينيس مونكادا ووزير المالية إيفان أكوستا ومستشار الرئاسة لشؤون الاستثمار والتجارة والتعاون لوريانو أورتيغا موريو، نجل الرئيس، وفق ما أعلنت موريو.

وتابعت "سنلتقي جميعا في الساعات المقبلة. نستقبله بالطبع بكثير من المودة (القائمة) بين بلدين شقيقين".

وكان لافروف قد زار البرازيل ومن ثم فنزويلا خلال جولته الأميركية اللاتينية التي يختتمها في كوبا.

في كراكاس دعا لافروف الثلاثاء إلى "اتحاد" لمواجهة "الابتزاز" الذي يمارسه الغرب عبر فرض العقوبات.

علاقات التعاون

وروسيا حليف كبير لنيكاراغوا وهي تزوّدها بالقمح وبحافلات للنقل العام المشترك وبسيارت أجرة وبلقاحات سبوتنيك المضادة لكوفيد-19.

إلى ذلك تعاونت موسكو في إنشاء مركز تدريب لشرطة مكافحة المخدرات ولتقديم الدعم التقني والعسكري.

واستأنفت نيكاراغوا وروسيا علاقات التعاون الاقتصادي والعسكري في العام 2007 بعد عودة أورتيغا إلى السلطة.