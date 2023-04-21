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إيلاف من لندن: تسود أجواء عيد الفطر في العراق خيبة أمل لعدم احتفال مواطنيه به معا على اختلاف مذاهبهم فقد بدأه سنتهم الجمعة وشيعتهم غداً السبت فيما تم استنفار الأجهزة الأمنية لحماية أجواء الاحتفال به على مدى أربعة أيام.

فقد صام جميع العراقيين المسلمين أول ايام رمضان في وقت واحد هو الخميس 23 آذار/مارس الماضي لكن مراجعهم وهيئاتهم الدينية اختلفت في تحديد نهايته واعلان أول أيام عيد الفطر.

فقد أعلن ديوان الوقف السني اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر وقال في بيان مقتضب إنه قد "تم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء الخميس ويوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر .. كما اشارت دار الإفتاء العراقية السنية أيضا الى أن الجمعة هو أول أيام العيد.

لكن مكتب المرجع الشيعي الأعلى في البلاد آية الله السيد علي السيستاني في النجف قال ان يوم السبت المقبل هو أول أيام عيد الفطر موضحاً في بيان تابعته "ايلاف" أنه "نظراً لعدم رؤية الهلال في منطقتنا بعد غروب اليوم الخميس (29/ شهر رمضان المبارك/ 1444هـ) يكون يوم الجمعة آخر أيام الشهر الفضيل ويوم السبت المقبل هو يوم عيد الفطر السعيد أعاده الله على الجميع بالخير واليمن البركات".

ويشعر العراقيون بغصة لعدم احتفالهم بأحد أعيادهم الاسلامية المباركة في يوم واحد يتبادلون فيه التهاني والتمنيات فجزء منهم قد أفطر اليوم وبدأ احتفالاته فيما الجزء الآخر تأخر الى يوم غد.



دعوة الى التصالح

ومن جهته فقد استغل رئيس اقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني الاحتفال بالعيد داعياً القوى السياسية الى فتح صفحة جديدة في علاقاتها وحل خلافاتها.

وقال بارزاني في بيان تابعته "ايلاف" أنه "بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أتقدم بأزكی التهاني الی المسلمين في كردستان والعراق والعالم، وخاصة الی عوائل وذوي الشهداء الشامخين راجياً أن يكون هذا العيد عيد الخير والسعادة والأمان والاستقرار ويحمل معه الأفراح والطمأنينة، لنتخذ جميعنا على المستوى الشخصي، مع أنفسنا ومن حولنا، من العيد ومعانيه فرصة لمراجعة الذات والإحسان والتصالح والتسامح وإبراء الذمم، ونفتح صفحة جديدة من الاحترام المتبادل والمحبة والمصالحة".

وأشار الى انه فيما يخص الصعيد السياسي "لنجعل نحن في القوى السياسية في إقليم كردستان والعراق من العيد بداية جديدة لوحدة الصف والتلاحم والعمل المشترك ونحل الخلافات والمشاكل، ولنعمل كلنا معاً لضمان حاضر ومستقبل أفضلين لشعبنا وبلدنا".

تأمين احتفالات عيد الفطر

أما السلطات العراقية فقد أعلنت عن اجراءات أمنية واسعة لتأمين احتفالات العيد والمشاركين فيها.

فقد وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري بعدم قطع الشوارع خلال العيد وتكثيف الجهود الاستخبارية والأمنية قرب دور العبادة وفي الأماكن الترفيهية . ودعا جميع القادة والمدراء بتنظيم زيارات الى أسر الشهداء والجرحى وكذلك المنتسبين والاستماع الى طلباتهم واحتياجاتهم وتلبيتها.

أما المتحدث باسم قيادة العمليات العسكرية المشتركة اللواء تحسين الخفاجي فقد اعلن عن المباشرة اليوم بخطة أمنية مفصلة تضمن تأمين احتفالات العراقيين بالعيد.

وأوضح ان الخطة تشمل القيام بعمليات البحث وللتفتيش والضغط على الارهاب والمجاميع الارهابية في جميع المناطق والتشديد على المرافق الأمنية والأسواق خلال أيام العيد فضلا عن تشديد تأمين الاماكن الترفيهية والمتنزهات وغيرها.

كما اشار الى ان الخطة تتضمن أيضاً زيادة الاستطلاع الجوي وتكثيف الجهد الاستخباري في المناطق المقدسة والأسواق التي تشهد زخما سكانيا من أجل تفويت الفرصة على الإرهاب وتأمين أجواء احتفالات العيد.



استنفار أجهزة الدفاع المدني

أما مديرية الدفاع المدني فقد كشفت عن خطتها الخاصة بالعيد وتتضمن ثلاثة محاور وأوضح مدير الإعلام فيها العميد جودت عبد الرحمن في تصريح تابعته "ايلاف" إن المحور الأول يتضمن إرشادات توعوية من خلال نشر وصايا الدفاع المدني لأصحاب مدن الألعاب والمتنزهات والعوائل المتواجدة فيها وكذلك إجراء الكشوفات على جميع مدن الألعاب والمتنزهات والتأكد من إجراءات السلامة والوقاية لضمان سلامة المواطنين المتواجدين في هذه الأماكن خلال أيام العيد.

وأشار الى أن المحور الثاني يتضمن إجراء كشوفات على الفنادق في المناطق الدينية في كربلاء والنجف والكاظمية في بغداد للتأكد من إجراءات السلامة ومتطلبات الدفاع المدني .

وتابع أن المحور الثالث من الخطة يتضمن نشر فرق الإطفاء والإنقاذ بالقرب من دور العبادة والمساجد والحسينيات خلال أول أيام عيد الفطر وتحديداً خلال صلاة العيد.. لافتاً إلى أنه سيكون هناك نشر لفرق الإطفاء والإنقاذ في الساحات والتقاطعات العامة وكذلك بالقرب من المتنزهات ومدن الألعاب لتكون قريبة من مراكز تجمع المواطنين لضمان التدخل السريع وبشكل عاجل في حال حدوث أي طارئ .

وأكد أن العمل بهذه الخطة سيكون طيلة فترة عيد الفطر في العاصمة بغداد وبقية محافظات البلاد في توقيت واحد.

سياحة الإقليم تستعد

أما هيئة السياحة في إقليم كردستان الشمالي فقد توقعت قدوم عدد كبير من السياح الى الاقليم خلال أيام العيد موضحة أن لجاناً تستقبلهم في السيطرات وتقدم لهم الارشادات واشارت الى تفعيل الخط الساخن ليتمكن أي سائح يواجه مشكلة من الاتصال لحلها.

وقال مدير إعلام وعلاقات هيئة السياحة إبراهيم عبد المجيد لشبكة رووداو الإعلامية الكردية ان الهيئة عقدت اجتماعات في أربيل والسليمانية وبغداد مع 200 شركة سياحة نوقشت خلالها العقبات وجوانب النقص والقصورالتي تواجهها من اجل حلها.

وتظهر أحدث إحصائية لهيئة سياحة إقليم كردستان أن هناك 3100 موقعا سياحيا في إلاقليم.

وكانت الهيئة قد كشفت في كانون الأول ديسمبر الماضي أن أكثر من 6 ملايين سائح زاروا إلاقليم في عام 2022 أغلبهم من محافظات وسط وجنوب العراق فيما زاره عام 2021 حوالي 4 ملايين سائح .

الدولة تعطل لأربعة أيام

يشار الى ان الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة اقليم كردستان في أربيل قد حددتا في بيانين أيام عطلة عيد الفطر بخمسة أيام في جيمع الادارات والمؤسسات الحكومية بدأت منذ يوم أمس الخميس وتنتهي بيوم الاثنين المقبل على ان يستأنف العمل في اليوم التالي الثلاثاء.

يذكر أن السعودية و15 دولة عربية قد اعلنت مساء الخميس أن الجمعة أول أيام عيد الفطر بعد ثبوت رؤية هلال شوال بينما أعلنت سلطنة عمان وليبيا والمغرب حلوله السبت لتعذر رؤية الهلال.

وبذلك يكون شهر رمضان الذي بدأ الخميس 23 من الشهر الماضي 29 يومًا للدول التي أعلنت بدء عيد الفطر الجمعة و30 يوماً لمن أقرته السبت.