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دمشق (سوريا): توفّي السبت الفنان السوري محمد قنوع عن 49 عاماً إثر احتشاء في عضلة القلب وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا.

ونعت نقابة الفنانين الممثل الذي عُرف بأدواره المساعدة البارزة في الأعمال السورية، كان آخرها في مسلسلي "العربجي" و"زقاق الجن" اللذين عُرضا خلال شهر رمضان الفائت.

وتناقل عشرات الفنانين السوريين ومئات المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاته "الصادم"، ووصف الممثل أيمن رضا نبأ رحيله بـ"المفجع"، وكتب الممثل باسم ياخور "بلحظة تركتنا وأوجعت قلوبنا وغادرت".

أما الممثلة السورية سلافة معمار فأسفت لخبر رحيله "المؤلم".

عملية

ولم يُعرف عن الممثل الراحل المولود عام 1973 معاناته من أي مرض، في وقت افادت وسائل إعلام محلية بأن وفاته جاءت بعد عملية قثطرة قلبية.

وبدأ قنوع رحلته الفنية عام 1995 مع سلسلة "مرايا" الشهيرة برفقة الفنان ياسر العظمة، ثم شارك في عشرات المسلسلات والمسرحيات أبرزها "باب الحارة"و"بقعة ضوء" و"كسر عظم". وانضم إلى نقابة الفنانين السوريين في عام 1998.



سيرة

ويتحدر قنوع من عائلة دمشقية مُحافظة، وعُرف بالتزامه الذي أظهره في أكثر من مقابلة تلفزيونية.

متزوّج وله ابنتان وولد واحد، اسمه مروان على اسم أبيه المخرج الإذاعي الراحل.

ولم تحدد بعد تفاصيل الجنازة والتشييع.